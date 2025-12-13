“Déjenlo en paz”, Mikel Arteta defiende a una estrella del Arsenal

Mikel Arteta ha advertido a los críticos de Viktor Gyökeres que le den más tiempo para asentarse en el Arsenal.

Las expectativas para Gyökeres eran muy altas tras su llegada este verano procedente del Sporting CP, debido a un par de temporadas goleadoras en Portugal. El sueco marcó 97 goles en 102 partidos entre todas las competiciones, incluyendo 54 en 52 durante la temporada 2024-25, una prolífica actuación que le permitió anotar 39 goles en la máxima categoría del fútbol portugués.

Las cosas no han sido tan sencillas para Gyökeres en la Premier League, aunque él y su entrenador siempre fueron muy conscientes del ascenso de nivel.

Gyökeres acumula cuatro goles en la Premier League en 13 partidos hasta la fecha, y también ha marcado dos veces en la Champions League. Su modesto rendimiento (seis goles en 18 partidos) ha puesto en duda su lugar en el Arsenal, sobre todo porque el delantero Mikel Merino ha contribuido de forma destacada durante la baja por lesión del jugador de 27 años.

Pero antes del choque del Arsenal contra el colista Wolves en el Emirates Stadium, Arteta salió en defensa de Gyökeres, argumentando que no ha tenido tiempo suficiente para aclimatarse y ser juzgado por su rendimiento.

El tamaño de la muestra de Gyokeres es demasiado pequeño

El Arsenal estuvo sin Viktor Gyökeres durante la mayor parte de noviembre | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

“Había mucha emoción porque traíamos a un goleador probado que probablemente tenía las mejores estadísticas de Europa”, declaró Arteta en rueda de prensa el viernes. “Es un jugador que llega a una liga diferente, la más exigente del mundo, ¿y qué pasa si no marca en cinco o seis partidos?”.

“Esa fue mi única pregunta: ‘¿Cómo vas a reaccionar si no marca en cinco o seis partidos? ¿Podrás con eso? ¿Y qué pasará en los próximos 100 partidos?’”

“Y eso es lo que hay que ver. La muestra es muy pequeña. Así que déjenlo tranquilo, dejen que haga lo que mejor sabe hacer, apóyenlo y estoy seguro de que las cosas saldrán bien”, agregó.

Gyökeres se ha perdido un mes de competición tras sufrir una lesión en el isquiotibial. Su último gol fue en la victoria del Arsenal por 2-0 sobre el Burnley el 1 de noviembre. Ha participado de forma limitada en los últimos tres partidos del club, pero podría tener más minutos contra la defensa más débil de la Premier League.

“Tenemos que ponerlo (a Gyokeres) en las mejores condiciones posibles para que explote y alcance su máximo potencial”, continuó Arteta. “Antes de la lesión, estaba en un gran momento. Al principio le costó un poco porque es una liga diferente con exigencias diferentes”.

“No tuvo pretemporada y ahora está empezando a coger impulso, pero lo que lo va a desbloquear son los goles”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026