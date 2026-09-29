Del Middlesbrough al Everton: el antecedente de clubes que perdieron puntos en la Premier League

Las quitas de puntos son una de las sanciones más severas que puede recibir un equipo en la Premier League y, aunque no son habituales, ya forman parte de la historia de la competencia desde su creación en 1992.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Los motivos fueron diferentes según cada caso, desde incumplimientos disciplinarios hasta problemas relacionados con las finanzas de las instituciones, con consecuencias que en algunos casos terminaron siendo determinantes en la lucha por la permanencia.

Everton FC v Newcastle United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Manchester City, en el centro de la atención

En esa línea, el debate sobre este tipo de castigos volvió a cobrar fuerza a raíz del expediente que involucra al Manchester City. El proceso, iniciado hace varios años, concluyó con una comisión independiente que consideró probadas 114 de las 115 infracciones financieras señaladas por la Premier League, vinculadas a hechos ocurridos entre 2009 y 2018.

Ahora resta determinar cuál será el castigo correspondiente, y entre las posibilidades aparece una deducción de puntos. Si finalmente se aplica esta sanción, el conjunto dirigido por Enzo Maresca pasaría a formar parte de un grupo reducido de clubes que ya atravesaron una situación similar en la historia de la liga inglesa.

A continuación, el antecedente de clubes que perdieron puntos en la Premier League:

1. Middlesbrough (3 puntos, enero de 1997)

Craig Hignett | Clive Brunskill/GettyImages

La primera pérdida de puntos en la historia de la Premier League ocurrió en 1997, cuando el Middlesbrough recibió una sanción de tres unidades por no presentarse a un partido frente al Blackburn Rovers. El club argumentó que no contaba con suficientes futbolistas debido a una serie de lesiones y enfermedades, pero no pudo demostrar que había obtenido autorización para aplazar el encuentro.



Además de una multa económica, la Premier decidió descontarle tres puntos. El castigo tuvo un impacto directo en la lucha por la permanencia: el Middlesbrough terminó la temporada en el puesto 19, a solo dos unidades de la salvación.

2. Portsmouth (9 puntos, marzo de 2010)

Portsmouth team hug after their victory | GLYN KIRK/GettyImages

Tuvieron que pasar 13 años para volver a ver una deducción. En 2010, el Portsmouth perdió nueve puntos después de entrar en administración debido a sus graves problemas económicos.



La situación del club ya era delicada por las dificultades para afrontar salarios y obligaciones fiscales. La entrada en administración activó automáticamente la penalización de nueve puntos, que dejó al equipo en el último lugar y terminó siendo determinante en su descenso al Championship.

🚨 𝗡𝗘𝗪: A former Premier League executive has divulged an idea on how to apply the sanctions to Manchester City.



The idea consists of removing the club an amount between 20 and 25 points in the Premier League for 3 to 5 years.



This would not allow them to qualify for the… pic.twitter.com/Hkh7PeG4wt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 29, 2026

3. Everton (6 puntos, noviembre de 2023)

Everton FC v Manchester United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Everton protagonizó uno de los casos más importantes de los últimos años. En noviembre de 2023 recibió inicialmente una quita de 10 puntos por incumplir las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, después de que la comisión determinara que había superado el límite permitido de pérdidas.



El club apeló y consiguió reducir la sanción a seis puntos. Sin embargo, esa no fue la única penalización de aquella temporada: en abril de 2024 recibió otros dos puntos de descuento por un segundo incumplimiento de las mismas reglas.

4. Nottingham Forest (4 puntos, marzo de 2024)

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En marzo de 2024, el Nottingham Forest se convirtió en otro club sancionado por las normas financieras. La entidad superó en unos 40,2 millones de euros el límite de pérdidas permitido para su período de evaluación, establecido en alrededor de 71,1 millones de euros debido a sus temporadas en el Championship.



La comisión independiente determinó una deducción de cuatro puntos, castigo que posteriormente fue confirmado tras la apelación del club.

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