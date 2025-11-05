Delantero de la selección mexicana sufre una grave lesión y se pierde lo que resta del año

La segunda temporada de Santiago Giménez en el AC Milán ha ido de mal en peor, ya que el delantero de la selección mexicana anunció que se verá obligado a pasar tiempo fuera de las canchas debido a una persistente lesión de tobillo.

El delantero, que atraviesa un mal momento, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el partido del Milán contra el Atalanta el 28 de octubre. El entrenador Massimiliano Allegri dijo inicialmente que esperaba que Giménez estuviera listo para el próximo partido del Milán contra la Roma, pero no fue incluido en la convocatoria del fin de semana.

El martes por la noche, el propio Giménez recurrió a las redes sociales para actualizar su estado físico, revelando que lleva meses jugando lesionado.

“Durante varios meses he estado jugando con una lesión de tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en el campo”, escribió Giménez en un comunicado.

"Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, he continuado jugando, pero el dolor fue aumentando y ha llegado el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con vosotros lo antes posible. ¡Gracias por el apoyo, nos vemos pronto!", sentenció Giménez.

El AC Milán aún no ha revelado ninguna información sobre la lesión de Giménez, pero ESPN informa que el delantero centro de 24 años podría estar de baja durante aproximadamente cinco semanas.

Santiago Gimenez of Ac Milan looks on during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

Se habló mucho de la posible salida de Giménez del AC Milán durante el mercado de fichajes de verano, y un intercambio con la Roma por el delantero Artem Dobvyk parecía una posibilidad.

No se concretó nada y Giménez se quedó donde estaba. Pero desde la llegada de Allegri, el delantero ha estado muy por debajo del nivel que llevó al Milan a desembolsar 32 millones de euros (36 millones de dólares) para ficharlo del Feyenoord a principios de 2025. Y no ha sido por falta de oportunidades.

Giménez ha sido titular en ocho de los diez partidos del Milán en la Serie A esta temporada, pero aún no ha participado en ningún gol. Su único gol hasta la fecha fue en un partido de la Copa Italia contra el Lecce. Eso supone un gol en 992 minutos jugados antes de su lesión.

Según los últimos informes, el Milán le dio un ultimátum a Giménez: o recupera su mejor forma, o el club podría buscarle un nuevo equipo en el mercado de fichajes de enero.

Es imperativo que Giménez recupere su mejor nivel tras la lesión, o su futuro inmediato podría volverse muy incierto, poniendo en peligro su posición no solo a nivel de clubes sino también con la selección nacional en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.