Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid intentará dejar atrás lo antes posible el trago amargo de la Supercopa de España, donde perdió en semifinales frente al Real Madrid. El duelo frente al Deportivo de La Coruña aparece como una gran oportunidad para volver al camino de la victoria, con los octavos de final de la Copa del Rey como objetivo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid?

Ciudad: La Coruña, España

Fecha: martes 13 de enero

Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Riazor

¿Cómo se podrá ver el Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN ESPN app México A confirmar A confirmar España La 1 TVE RTVE Play

Últimos cinco partidos

Deportivo La Coruña Atlético de Madrid UD Las Palmas 1-1 Deportivo La Coruña

10/01/2026 Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

8/1/2026 Deportivo La Coruña 2-2 Cádiz

04/01/2026 Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid

4/1/2026 Andorra 1-0 Deportivo La Coruña

20/12/2025 Girona 0-3 Atlético de Madrid

21/12/2025 Deportivo La Coruña 1-0 RCD Mallorca

16/12/2025 Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid

17/12/2025 Real Sociedad B 3-0 Deportivo La Coruña

13/12/2025 Atlético de Madrid 2-1 Valencia C.F.

Últimas noticias del Deportivo La Coruña

El Depor está quinto en LaLiga Hypermotion y buscará el tan ansiado ascenso a la máxima categoría en esta primera mitad del 2026. En la Copa del Rey vienen de eliminar al Mallorca e intentarán dar otro batacazo para meterse en los cuartos de final de la competencia que supieron ganar en 1995 y 2002.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viene de perder por 2-1 la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid en Arabia Saudita y buscará la recuperación frente al Depor para seguir en carrera por la Copa del Rey, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Para este compromiso, el Cholo Simeone no podrá contar con su compatriota Nico González y con Clemént Lenglet, ambos lesionados.

Posibles alineaciones

Deportivo La Coruña

Portero: Álvaro Fernández

Defensas: Adrià Altimira, Lucas Noubi, Arnau Comas, Giacomo Quagliata

Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano

Volantes ofensivos: Luismi Cruz, Yeremay Hernández, David Mella

Delanteros: Stoichkov

Atlético de Madrid

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente

Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid conseguirá la levantada en una visita de alto riesgo a Riazor gracias al caracter de su plantilla y cuerpo técnico. El Depor dará batalla y tendrá sus chances de ganar el encuentro.

Deportivo La Coruña 1-2 Atlético de Madrid

