Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid intentará dejar atrás lo antes posible el trago amargo de la Supercopa de España, donde perdió en semifinales frente al Real Madrid. El duelo frente al Deportivo de La Coruña aparece como una gran oportunidad para volver al camino de la victoria, con los octavos de final de la Copa del Rey como objetivo.
A continuación, toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid?
Ciudad: La Coruña, España
Fecha: martes 13 de enero
Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Riazor
¿Cómo se podrá ver el Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
ESPN app
México
A confirmar
A confirmar
España
La 1 TVE
RTVE Play
Últimos cinco partidos
Deportivo La Coruña
Atlético de Madrid
UD Las Palmas 1-1 Deportivo La Coruña
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
Deportivo La Coruña 2-2 Cádiz
Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid
Andorra 1-0 Deportivo La Coruña
Girona 0-3 Atlético de Madrid
Deportivo La Coruña 1-0 RCD Mallorca
Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
Real Sociedad B 3-0 Deportivo La Coruña
Atlético de Madrid 2-1 Valencia C.F.
Últimas noticias del Deportivo La Coruña
El Depor está quinto en LaLiga Hypermotion y buscará el tan ansiado ascenso a la máxima categoría en esta primera mitad del 2026. En la Copa del Rey vienen de eliminar al Mallorca e intentarán dar otro batacazo para meterse en los cuartos de final de la competencia que supieron ganar en 1995 y 2002.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid viene de perder por 2-1 la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid en Arabia Saudita y buscará la recuperación frente al Depor para seguir en carrera por la Copa del Rey, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Para este compromiso, el Cholo Simeone no podrá contar con su compatriota Nico González y con Clemént Lenglet, ambos lesionados.
Posibles alineaciones
Deportivo La Coruña
Portero: Álvaro Fernández
Defensas: Adrià Altimira, Lucas Noubi, Arnau Comas, Giacomo Quagliata
Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano
Volantes ofensivos: Luismi Cruz, Yeremay Hernández, David Mella
Delanteros: Stoichkov
Atlético de Madrid
Portero: Juan Musso
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente
Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Pronóstico SI
El Atlético de Madrid conseguirá la levantada en una visita de alto riesgo a Riazor gracias al caracter de su plantilla y cuerpo técnico. El Depor dará batalla y tendrá sus chances de ganar el encuentro.
Deportivo La Coruña 1-2 Atlético de Madrid
