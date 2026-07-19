Deschamps le pasa el mando a Zidane: "El potencial está ahí"

El planeta entero se sorprendió con el rendimiento de Francia esta semana: primero perdió la semifinal del Mundial 2026 contra España jugando en un nivel bajísimo, mientras que el sábado disputó el encuentro por el tercer y cuarto puesto, en el que fue abajo al descanso por 4-0.

Este fue el cierre del ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección de Francia, noticia que ya era de público conocimiento en la previa de la Copa del Mundo. Si bien no fue oficializado, está confirmado que su reemplazante será ni más ni menos que Zinedine Zidane.

En la rueda de prensa posterior al 4-6 con Inglaterra, Deschamps fue consultado por su legado y lo que se viene para Les Bleus: "¿Qué legado le dejo a mi sucesor? El potencial está ahí. Hay jugadores increíbles que crecerán gracias a esta experiencia. Todo está preparado para que la selección francesa se mantenga al más alto nivel", dijo.





France Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

"Le deseo lo mejor a Francia y a mi sucesor. Después de esto, seré un seguidor silencioso ¿Hablaré con él? Nadie me ha preguntado nada todavía. Por ahora, planeo irme de vacaciones y pasar tiempo con mi familia, pero ya veremos", cerró al respecto.

Con presencia en cuatro Mundiales consecutivos, Deschamps rompió un récord: se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la competencia con 27 apariciones (20 victorias, 3 empates y 4 derrotas). Las copas en las que dijo presente fueron Brasil 2014, Rusia 2018 (campeón), Qatar 2022 (subcampeón) y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Además, con su éxito en Rusia 2018 se metió en el selecto grupo de personas que fueron campeonas del mundo como jugadores y entrenadores junto a Mario Zagallo, de Brasil, y Franz Beckenbauer, de Alemania.

Zagallo ganó el bicampeonato en Suecia 1958 y Chile 1962, mientras que como DT sumó la corona de México 1970. Por su parte, Beckenbauer fue campeón en 1974 y se reencontró con la gloria en Italia 1990.