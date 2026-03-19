Deschamps rompe el silencio sobre Mbappé y su convocatoria con la selección de Francia

Desde el entorno del Real Madrid existe cierta preocupación por la inclusión de Kylian Mbappé en la lista de convocados de la selección francesa para la doble fecha FIFA de marzo, debido a la carga física del jugador y la reciente recuperación de su lesión de rodilla.

Sin embargo, Didier Deschamps aclaró en conferencia de prensa que el delantero está en condiciones de ser parte activa del compromiso deportivo y descartó la idea de que la citación responde a compromisos comerciales o publicitarios, como trascendió en el último tiempo.

Además, aseguró que se respetaron los protocolos establecidos por la FIFA para incorporar al jugador entre los 26 seleccionados.

🐢 "MBAPPÉ QUERÍA estar con NOSOTROS".



🇫🇷 Deschamps explica la convocatoria del jugador del Madrid con Francia. pic.twitter.com/UD1YxVP22n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2026

“Quería estar con nosotros”

El entrenador también se refirió a la postura y el deseo del delantero por sumarse al grupo y representar a su país en esta ventana internacional. Remarcó que la decisión final fue del propio Mbappé, que priorizó el aspecto deportivo por encima de cualquier otro contexto.

“No tenía ninguna obligación de estar presente”, señaló Deschamps, "pero desde su punto de vista, estaba claro que quería estar con nosotros como jugador", concluyó.

Amistosos exigentes en Estados Unidos

A partir de está aclaración, el conjunto francés afrontará dos compromisos internacionales durante su estadía en Estados Unidos. El primero será ante Brasil el 26 de marzo, en Foxborough, mientras que el 29 se medirá frente a Colombia en Landover.

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Además, cabe mencionar que estos compromismos podrían ser la oportunidad ideal para que Mbappé alcanze un récord histórico que persigue dentro de la selección: está a tan solo dos goles de igualar a Olivier Giroud como máximo goleador del combinado francés.

Más allá de las especulaciones iniciales, todo parecería indicar que el delantero del Real Madrid se sumará con normalidad al resto de sus compañeros y disputará minutos en ambos encuentros, en tanto su estado físico y su rodilla le den la comodidad para hacerlo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL