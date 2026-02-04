Deschamps sale en defensa de Kylian Mbappé por su estilo de juego

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, no por un gol decisivo ni por una actuación brillante, sino por una crítica que lo persigue desde hace años: la idea de que es un futbolista “individualista”. Ante ese señalamiento, Didier Deschamps salió a respaldar al atacante de el Real Madrid con una explicación directa y sin rodeos.

El entrenador de la selección de Francia habló durante el Sports Journalism Festival, en una intervención replicada por Mundo Deportivo, y apuntó contra una percepción que, según él, muchas veces se construye desde afuera, sin conocer lo que realmente sucede dentro del vestuario.

“La imagen no siempre coincide con el vestuario”

Deschamps reconoció que el delantero suele ser visto como alguien que juega para sí mismo, pero aseguró que esa etiqueta simplifica demasiado su rol y desconoce su influencia real dentro del equipo.

“Tenemos la imagen de alguien que es muy egoísta e individualista”, comentó el DT, antes de marcar un punto clave: Mbappé no solo es el hombre gol, también es capitán y líder.

En ese sentido, remarcó que el delantero entiende perfectamente el peso de su figura dentro del grupo y la responsabilidad que implica llevar la cinta.

Para Deschamps, el debate se vuelve injusto cuando se olvida una verdad básica: Mbappé es delantero. Y como tal, está obligado a decidir partidos.

“Por supuesto, es un atacante; sería extraño que no tuviera una cierta dosis de egoísmo”, sostuvo el técnico, defendiendo una característica que, en un goleador de élite, suele ser más virtud que defecto.

No todo se mide por kilómetros

Otro de los puntos que destacó Deschamps fue la obsesión por los datos físicos. Según el DT, medir a Mbappé con la misma regla que al resto es un error.

“Si quieren juzgar a Kylian diciendo que tiene que correr al menos 11 kilómetros por partido, no se molesten: no lo va a hacer”, explicó, aunque aclaró que aporta otras cualidades “importantes y decisivas”.

Guy Stephan, asistente de Deschamps, aportó una clave más: aunque Mbappé no sea el que más corre, sí es uno de los que más rompe líneas.

“Va a hacer muchas más carreras de alta intensidad que los demás”, señaló, reforzando la idea de que su influencia se mide en explosión, desequilibrio y acciones determinantes.

