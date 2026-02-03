Las increíbles cifras de Kylian Mbappé desde el punto de penalti esta temporada

Con casi la mitad de la temporada aún por disputarse, Kylian Mbappé se ha colocado en el centro de una estadística tan específica como reveladora: los goles de penal en una sola campaña. Sus números actuales lo acercan peligrosamente a una marca histórica del siglo XXI y a hacer historia con el Real Madrid.

De acuerdo con los datos disponibles, Mbappé ya suma 12 goles de penal en apenas 30 partidos durante la temporada 2025/26. La cifra no solo impresiona por el volumen, sino por la eficiencia temporal, pues mantiene un promedio que lo proyecta directamente a la cima del registro.

With nearly half the season still remaining, Kylian Mbappé is closing in on the record for most penalties scored in a single season in the 21st century. 😯✅ pic.twitter.com/I0OS9qJIPk — Score 90 (@Score90_) February 2, 2026

El récord vigente pertenece a Ciro Immobile, quien convirtió 15 penales en 44 partidos durante la temporada 2019/20. Aquella campaña del italiano quedó como referencia absoluta en las cinco grandes ligas, considerando todas las competiciones oficiales del calendario.

Muy cerca de esa marca aparecen varios nombres ilustres del fútbol moderno. Cristiano Ronaldo alcanzó 14 goles de penal en dos temporadas distintas, primero en la 2012/13 con 55 partidos disputados y luego en la 2019/20 con 46 encuentros oficiales.

En ese mismo escalón de 14 penales aparecen Robert Lewandowski y Lionel Messi. El polaco lo logró en la temporada 2019/20 tras 42 partidos, mientras que el argentino firmó la misma cantidad en la 2011/12, aunque necesitó 60 juegos para alcanzarla.

Un escalón más abajo figura nuevamente Cristiano Ronaldo, esta vez con 13 goles de penal en la temporada 2015/16, repartidos en 48 partidos. Un registro notable que durante años fue referencia hasta la irrupción de campañas más prolíficas desde los once pasos.

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

El dato que hoy llama la atención es que Mbappé, con solo 12 penales convertidos, ya supera el ritmo de casi todos los jugadores que figuran en esta lista histórica. A diferencia de otros casos, su producción llega con menos partidos disputados.

El contexto amplifica la magnitud del momento. Si Mbappé mantiene la tendencia y continúa siendo el ejecutor principal, el récord de Immobile dejará de parecer lejano. El tiempo dirá si esta temporada termina siendo histórica o simplemente una más dentro de su impresionante trayectoria.