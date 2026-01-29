Desde el mercado de la MLS llegaría el fichaje tan deseado por Guido Pizarro

Tigres UANL está muy cerca de concretar el fichaje de su nuevo mediocentro de contención. Las negociaciones avanzan de forma decisiva para incorporar a César Araujo, un refuerzo que llega para cubrir una de las prioridades del proyecto deportivo rumbo al cierre del mercado.

El mediocampista uruguayo arribaría a la Liga MX en condición de agente libre, luego de finalizar su vínculo con el Orlando City. A sus 24 años, Araujo se presenta como una opción atractiva para Tigres, que buscaba juventud, intensidad y equilibrio en una zona clave del campo.

🚨Tigres tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a César Araujo. ⬇️https://t.co/D4ovOVbyqz pic.twitter.com/NTochajlkq — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2026

La salida del futbolista del club de Florida se dio durante el invierno, tras varias temporadas en la Major League Soccer. En ese periodo, Araujo consolidó un perfil de contención moderno, con capacidad para recuperar, ordenar y sostener al equipo desde el primer pase.

De acuerdo con la información que rodea la negociación, Tigres y el jugador ya tendrían un acuerdo total en lo contractual. El convenio sería por cuatro años, una señal clara de la confianza que existe en su rendimiento inmediato y en su potencial de crecimiento dentro del futbol mexicano.

Desde el cuerpo técnico, la llegada de Araujo responde a la necesidad de fortalecer el mediocampo con un perfil físico y táctico confiable. Tigres ha priorizado futbolistas que entiendan el juego posicional, que sean disciplinados sin balón y que aporten continuidad en la salida desde zona baja.

Orlando City v New England Revolution | Alex Menendez/GettyImages

Además de su recorrido individual, César Araujo cuenta con un apellido conocido en el futbol internacional. Es hermano de Maximiliano Araujo, extremo que tuvo paso por Puebla y Toluca, antes de dar el salto a Europa.

Actualmente, Maximiliano milita en el Sporting Lisboa, lo que refuerza la imagen de una familia acostumbrada a competir en contextos exigentes. En Tigres valoran ese entorno formativo y competitivo, convencidos de que César puede adaptarse rápidamente a la presión del club.

Si no surge un contratiempo de último momento, el fichaje de César Araujo se cerrará en los próximos días. Tigres sumaría así a su nuevo contención, apostando por un futbolista joven, libre y con proyección, para apuntalar un plantel que busca volver a pelear por todo en la Liga MX.