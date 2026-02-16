Desde la óptica de Nicolás Larcamón, Nahuel Guzmán evitó que Cruz Azul goleara a los Tigres

Cruz Azul sumó una nueva victoria en el Clausura 2026 al pegarle 2-1 a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, a través de un autogol del brasileño Joaquim Pereira y una diana del argentino Nicolás Ibáñez, mientras el argentino Ángel Correa hizo el descuento, en la Jornada 6 de la Liga MX.

PITÓ LA MÁQUINA 🔥🔥🔥



Cruz Azul derrotó 2-1 a Tigres, lo que le permitió a la Máquina apoderarse del segundo lugar de la clasificación. pic.twitter.com/G3MTfULcua — W Deportes (@deportesWRADIO) February 16, 2026

La verdad es que el encuentro pudo haber tenido más anotaciones, pero los dos guardametas, Andrés Gudiño y el argentino Nahuel Guzmán, tuvieron importantes intervenciones que le dieron mayor emoción al compromiso. Sin embargo, al final, La Máquina fue la vencedora debido a los errores puntuales de los regios.



De hecho, el mismo estratega de los cementeros, el argentino Nicolás Larcamón, resaltó la valía e importancia del Patón, quien evitó que sus rivales se llevaran un marcador más abultado. A la vez, el timonel admitió que fueron superiores pese a que enfrente tenían un rival bastante complicado.



“Son partidos difíciles, de alta exigencia, el desarrollo venía caminando de manera muy favorable, creo que éramos justos ganadores y con ese margen merecido. Incluso de no ser por la figura de Nahuel hubiera sido un resultado incluso más abultado. Hay que gestionar esa diferencia, cometimos un error en la jugada del gol, que nos devuelve emocionalmente al partido a doce minutos de la conclusión del partido”, explicó el sudamericano.

“Son partidos difíciles. Somos justos ganadores. Incluso, de no ser por Nahuel, hubiera sido un resultado más abultado”.



🗣 Nicolás Larcamón



📹 Daniel Sandoval pic.twitter.com/pwDCmG3v41 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 16, 2026

Por otro lado, el ex de Puebla y León destacó que el partido ante la U representó un parámetro importante en la construcción del equipo para las siguientes fechas, además habló del próximo rival, Chivas, actual líder a quien en el semestre pasado reconoció públicamente como uno de los contrarios con mejor nivel.



“Yo creo que hoy también es parámetro (Tigres). El desarrollo del partido de hoy nos sirve como parámetro y son parámetros que son relativos, que el fútbol semana a semana va oscilando y puedes ir encontrando ese nivel de rendimiento pretendido”, compartió.



“Casualmente fui yo el que en su momento dije que eran las mejores Chivas que había enfrentado y varios de ustedes me trataron como ‘qué está diciendo Larcamón?’. Era el reconocimiento a un trabajo que quizás en ese tiempo no venía teniendo resultados y que después fue encontrando merecidamente el rendimiento y los resultados a favor”, añadió.

“EN SU MOMENTO DIJE QUE ERAN LAS MEJORES CHIVAS QUE HABÍA ENFRENTADO Y USTEDES ME TRATARON DE ‘¿QUÉ ESTÁ DICIENDO?’” 🤯



Nico Larcamón, previo a medirse al Rebaño 🐐@David_EG tiene el reporte desde el Cuauhtémoc y @santipuente un frase para el DT celeste 🤭

#FOXGolMéxico pic.twitter.com/keQsunJGaT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 16, 2026

Finalmente, Larcamón, que tiene como sublíder del semestre al Cruz Azul, charló sobre la rivalidad que ha tenido con su compatriota Gabriel Milito, quien está al mando del Rebaño Sagrado.



“Somos dos entrenadores que intencionamos protagonismo, que intencionamos agresividad, y bueno, va a haber un poco de todo eso, así que va a ser un partidazo”, culminó.