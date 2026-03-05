Di María lanza una crítica inesperada al Atlético de Madrid

La voz de Ángel Di María volvió a generar repercusión en el mundo del fútbol. Tras una destacada actuación con Rosario Central en el clásico ante Newell’s Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa, el campeón del mundo brindó una entrevista en la que analizó el presente de varios futbolistas argentinos en el fútbol europeo. En ese contexto, dejó una reflexión sobre el funcionamiento del Atlético de Madrid que rápidamente se volvió viral.

El extremo rosarino, autor del primer gol del partido en el clásico, vive un gran momento desde su regreso al club que lo vio nacer. Sin embargo, más allá de lo deportivo, sus palabras sobre el equipo madrileño generaron una fuerte discusión entre hinchas y analistas.

Un comentario que encendió el debate

Consultado sobre la actualidad de los futbolistas argentinos que integran el plantel del Atlético, Di María fue directo y dejó una mirada crítica sobre lo que ocurre dentro del club. Sin apuntar explícitamente contra el entrenador Diego Simeone, el rosarino sugirió que el funcionamiento del equipo a veces afecta el rendimiento individual.

“El Atlético es un club medio raro. Cuando las cosas van bien, van bien, pero después de un momento a otro siento que apagan a los jugadores. Empiezan a desaparecer”, explicó el futbolista.

Según el ex jugador del Real Madrid, esa situación se repite con varios futbolistas que pasaron por el club colchonero. Para Di María, son pocos los que logran mantener continuidad como titulares durante largos períodos dentro del equipo.

Los argentinos que hoy están en el Atlético

Las declaraciones generaron repercusión porque actualmente el Atlético cuenta con varios futbolistas argentinos en su plantel. Entre ellos se encuentran Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez.

Justamente el caso de Álvarez fue uno de los más comentados en las últimas semanas debido a rumores sobre posibles diferencias con el cuerpo técnico. En ese contexto, las palabras de Di María fueron interpretadas por muchos como una referencia indirecta a situaciones que atraviesan algunos jugadores dentro del plantel.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

En su análisis, el campeón del mundo también destacó el contraste que observa cuando esos mismos futbolistas se suman a la Selección Argentina. Para el rosarino, el ambiente del equipo nacional permite que los jugadores muestren su mejor versión.

“Lo lindo de la selección es que cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman, juegan increíble y disfrutan estar ahí”, señaló.

Mientras sus palabras siguen generando debate en el fútbol europeo, Di María atraviesa un presente positivo en Rosario Central. Con el equipo peleando en el ámbito local y con aspiraciones internacionales, el rosarino disfruta de una etapa especial en el club donde comenzó su carrera profesional.

