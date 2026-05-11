“Dices cuatro penales, pero eran seis, marcaron cuatro”: André Jardine tras la eliminación del América ante Pumas

Las Águilas del América quedaron fuera de la disputa por el título del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, luego de igualar 6-6 en el global contra los Pumas. Tras haber entrado a la Liguilla como octavas de la clasificación el reglamento le dio el boleto a los auriazules, que fueron superlíderes, para colocarse en las semifinales, donde se medirán a los Tuzos del Pachuca.

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América es ELIMINADO luego de empatar por global 6-6 y Pumas avanza por posición en la tabla. pic.twitter.com/yb2S2Y5zP1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 11, 2026

Esta llave que contó con el Clásico Capitalino fue un verdadero vendaval porque nos regalaron doce anotaciones, algunas polémicas como suele ocurrir. En la Ida, los de Coapa se llegaron a ver abajo por 0-3, pero con dos penales volvieron a la vida para sellar el 3-3, mientras este domingo en el Olímpico Universitario ocurrió lo mismo, otra vez los azulcremas caían 3-0 y regresaron de forma increíble con una diana de Patricio Salas, así como un doblete del mexicoamericano Alejandro Zendejas, uno de los tantos desde el manchón penal. Todavía los visitantes tuvieron en sus pies la oportunidad de instalarse en las semifinales cuando el árbitro César Ramos Palazuelos marcó una nueva pena máxima, sin embargo, el capitán Henry Martín desperdició al reventar el poste izquierdo, lo cual les costó quedar fuera.



Ya en conferencia de prensa, el técnico brasileño André Jardine fue cuestionado sobre su continuidad en la silla técnica capitalina, ya que a lo largo del semestre se rumoró que sería destituido por haber terminado la temporada sin títulos y por el bajo nivel del grupo.



“El cargo de entrenador de América es una silla muy pesada. Estás al servicio y mando del patrón (Santiago Baños) y del presi (Emilio Azcárraga). Aquí voy a estar si me quieren y si estoy a la altura de este puesto. Hablar de eso no es el mejor momento. Sí (tengo intención de seguir). Un semestre muy exigente, muy duro con nosotros en momentos importantes, pero es momento de refrescar la cabeza y mañana vamos a conversar y ver los sentimientos de arriba y nos nuestros”, explicó el tricampeón azulcrema.

“Fueron seis penales, se marcaron sólo cuatro”.



André Jardine sobre la eliminación de América ante #Pumas. pic.twitter.com/wCM89xmW1f — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

Sumado a ello, el estratega aseguró que hubo otros penales a favor de sus pupilos que no se marcaron, aunque al final aplaudió los méritos del rival y aceptó estar orgulloso de sus jugadores, los cuales lo representaron de forma digna, entre ellos, Dagoberto Espinoza, quien reapareció tras mucho tiempo fuera por una aparatosa lesión.



“Dices cuatro penales, pero eran seis, marcaron cuatro. Hoy hablar de esto no vale la pena, sino de lo que fue. Pumas tiene sus méritos y me quedo con que mis jugadores demostraron en la cancha y lo que el entrenador busca es sentirse representado y tener grandeza en la derrota. Saber ganar y perder y América tiene rato demostrando las dos cosas”, comentó.



“Fue otro de los partidos que justifican el Clásico. Vi siempre dos equipos en la cancha. Muy orgulloso de la postura de nuestro equipo, de la forma en que jugamos, una sensación de construir un merecimiento en el pase. El regreso de Dagoberto nos dejó muy contentos por el nivel que ha mostrado. En estos momentos hay que darle el merecimiento a la cantera”, añadió.

SUMENLE OTRO MÁS A JARDINE ❌🦅



América no ha podido ser CAMPEÓN nuevamente desde el Tricampeonato 🏆❌



❌ Concachampions 2025 (Cuartos de Final)

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Ya sobre La Bomba Martín, que se convirtió en el villano de la noche, Jardine apuntó: “Henry está muy dolido como capitán, como el líder que es. Es difícil decir de su dolor, pero yo como entrenador, enaltezco su liderazgo, las dificultades en este semestre, las lesiones y que vino a este nivel que ya está hoy y nunca bajó los brazos. Trabajó muy fuerte para estar en este momento. Mi siento 200 por ciento representado por él. Tiene el cien por ciento de mi apoyo, es de los mejores capitanes que he visto en mi vida, es un jugador de equipo y le debemos apoyo todo el club y la afición por el momento que pasa”.