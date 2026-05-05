Diego Laínez rompe el silencio sobre su posible ausencia de la Copa del Mundo

La primera lista de selección mexicana para la Copa del Mundo fue revelada. En la misma se encuentran 12 jugadores de la Liga MX que tienen la plaza para el Mundial firmada. Una de las ausencias más ruidosas es la de Diego Laínez, hombre de los Tigres que expresa su respeto por la decisión de Javier Aguirre.

¿CUESTIÓN DE GUSTOS? DIEGO LAINEZ HABLA SOBRE SU NO LLAMADO A LA SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL 🇲🇽👀



🗣️ “Javier Aguirre tiene muchas opciones y va a elegir lo que crea que es mejor para su estilo de juego, también es cuestión de gustos” pic.twitter.com/DIaxqOSBIu — MedioTiempo (@mediotiempo) May 4, 2026

Sí, claro. Bueno, obviamente, creo que he tenido, ya llevo unos torneos a muy buen nivel. Obviamente, para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que que hay decisiones, que Javier (Aguirre) tiene que tomar decisiones y también tiene muchas opciones. Diego Laínez

Entiende que la competencia interna en el Tri es feroz.

Él va a elegir lo que él cree mejor para su estilo de juego. También es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Tú vas a un concesionario, está Mercedes, BMW y Audi. A lo mejor, todos son muy buenos, pero te vas a quedar por el que te gusta a ti personalmente. Y, bueno, yo creo que Javier ha sido muy respetuoso conmigo y, bueno, les deseo les deseo lo mejor. Sin duda alguna, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien. Diego Laínez

Asegura que al quedar fuera de la selección, debe tener enfoque total en Tigres.

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Y también, si me tocó quedarme acá también feliz de de poder estar con Tigres en una Liguilla, estamos también en las finales en CONCACAF. Es el equipo que que me ha dado todo, la verdad que siempre lo he dicho lo feliz que estoy aquí. Volví a ser feliz cuando cuando regresé, y, bueno, estoy encantado de poder estar compitiendo las últimas instancias de los 2 torneos y feliz de estar aquí. Siempre voy a estar feliz de poder estar con Tigres. Diego Laínez

Concluye que el equipo aspira al doblete, pero prefiere ir juego a juego tanto en la Liga MX como en la CONCACAF.

La verdad que sería algo muy bonito y muy importante, no sólo para mí, en lo individual, que obviamente a todos nos gusta sumar títulos, pero yo creo a la institución le vendría muy bien este título. Es algo que venimos peleando desde las ediciones anteriores, nos hemos quedado cerca. Creo que ahora venimos muy bien, estamos jugando bien, hemos manejado bien los partidos, así que creo que sería un paso importante de dar hacia adelante. Y, bueno, a mí me encantaría, sería algo muy bonito para mi carrera, pero yo creo que más bonito para Tigres y para la afición que se lo merece. Diego Laínez