El presente de la selección mexicana no es el mejor. A pesar de ello, da la impresión que Javier Aguirre tiene definido a gran parte del grupo que llegará a la copa del mundo de 2026. Uno de los nombres que no está fijo al cien por ciento es el de Diego Laínez, quien es consciente de ese hecho y es por ello que busca apretar en la carrera.

Tengo la oportunidad de estar y me enfoco en lo que me ha tocado en las últimas convocatorias, tratar de ganarme un lugar, hacer lo que el profesor me pide, ya sea jugando de titular, de cambio. Esto es una selección nacional y estamos los mejores del país, así me toque iniciar o me toque un minuto, cinco minutos, voy a dar lo mejor y tratar de ganarme el lugar. Diego Laínez

Mexico Press Conference & Training Session | Omar Vega/GettyImages

México no ha podido ganar un juego desde la Copa Oro. Desde entonces son 4 empates y una dolorosa derrota en contra de Colombia. Diego sabe que cerrar el 2025 con un triunfo sería oxígeno puro para la causa de la selección mexicana.

Buscamos poder cerrar el año con una victoria, y también, más allá del del resultado, poder tener un un buen funcionamiento, como lo ha mostrado este equipo, poder reflejarlo en el marcador. Sería algo bonito y muy importante para todos. Diego Laínez

Sobre la ruptura con la grada, Laínez tiene claro que la mejor forma de limar asperezas es consiguiendo resultados dentro del campo, tal vez sea incluso el único camino posible.