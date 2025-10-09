Diego Ochoa ha comenzado a llamar la atención de Europa con su rendimiento en la selección mexicana sub-20

El Mundial que la selección mexicana sub-20 está brindando ha maravillado al país entero, pero a la vez, ha logrado que equipos europeos volteen para poder analizar los posibles fichajes de los juveniles aztecas. En estos instantes, México ya se encuentra en los cuartos de final del certamen tras golear 4-1 al anfitrión Chile y ahora chocará contra Argentina, que eliminó 4-0 a Nigeria.

🎩👏 ¡ASÍ HABLA UN LÍDER!#CentralFOX | Diego Ochoa se DISCULPÓ con la afición chilena por el festejo de Hugo Camberos en el cuarto gol del Tri Sub-20 😮



Sus palabras: https://t.co/RfYEFB8I8i pic.twitter.com/p2nduhEmkm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 9, 2025

Tras el notable desempeño del Tricolor, varios de sus futbolistas han comenzado a ser sondeados desde el Viejo Continente y en parte se trata de los elementos ofensivos, es decir, los mediocampistas y delanteros, tal como Tahiel Jiménez, Elías Montiel, Obed Vargas, Hugo Camberos, Amaury Morales y la joya del equipo, Gilberto Mora.



Sin embargo, aunque la defensa era vista como la parte más endeble del combinado de Eduardo Arce, Diego Ochoa también ha brillado bastante, por lo que ya comenzó a ser monitoreado, al menos así lo comentó el periodista Martín del Palacio, Editor en Jefe de MundoNFL.

Me dice una MUY buena fuente desde Chile, que el jugador mexicano más seguido por los scouts europeos, después del obvio, es Diego Ochoa. Un scout de un equipo Champions dijo: “lo tiene todo, físico, timing, salida. Recuerda a Rafa Márquez”. Ojalá pueda alcanzar su potencial. pic.twitter.com/Zac4c57Xds — Martín del Palacio (@martindelp) October 8, 2025

De acuerdo con el también conductor, el zaguero central de Juárez, a préstamo desde las Chivas Rayadas del Guadalajara, es el segundo jugador mexicano que más interesa en el extranjero debido a su físico, versatilidad, capacidad de recuperación y buena salida con el balón, tanto que recuerda al histórico capitán Rafael Márquez.



“Me dice una MUY buena fuente desde Chile, que el jugador mexicano más seguido por los scouts europeos, después del obvio, es Diego Ochoa. Un scout de un equipo de Champions dijo: ‘lo tiene todo, físico, timing, salida. Recuerda a Rafa Márquez’. Ojalá pueda alcanzar su potencial”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

🇲🇽💚 Diego Ochoa y la Selección Mexicana Sub-20 avanzan a los octavos de final del Mundial.



Te deseamos todo el éxito en estas fases finales, Diego.

¡Vamos México! ⚽️🔥 pic.twitter.com/u5mQ2aMj8D — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 4, 2025

Pese a su gran proyección, el canterano rojiblanco no ha tenido la actividad deseada con los Bravos en el Apertura 2025, ya que sólo ha disputado cuatro compromisos, sumando 186 minutos, siendo apenas el 17 por ciento de los minutos posibles. Ochoa está valuado en apenas 100 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt.