Diego Simeone sobre los rumores de salida de Julián Álvarez: "Lo veo comprometido"

Diego Simeone está consciente de lo que significa Julián Álvarez en estos momentos para el Atlético de Madrid. El entrenador argentino sabe que seguir contando con uno de los mejores delanteros del mundo no será para nada fácil, sobre todo por su situación contractual.

Álvarez tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión que se acerca a los 500 millones de euros, pero cada vez que el Atlético de Madrid pasa por un mal momento, se empiezan a escuchar los rumores sobre una posible salida del delantero.

"No me meto en los contratos, pero lo veo feliz de estar aquí", dijo Diego Simeone, de acuerdo con una publicación de Fabrizio Romano. "El club sabe lo que le conviene. Veo a Julián totalmente comprometido".

Simeone y Álvarez tienen una buena relación | JAVIER SORIANO/GettyImages

En estas últimas semanas se ha especulado que el FC Barcelona buscará a Álvarez en el mercado, como lo ha hecho desde hace varios años. Las continuas lesiones de Robert Lewandowski hacen que el equipo de la ciudad Condal quiera sumar a un delantero.

Álvarez ha dejado claro que está cómodo en Madrid, defendiendo los colores del Atlético, después de salir de un Manchester City en el que no encontró las oportunidades de consagrarse, sobre todo después de la llegada del Noruego Erling Haaland.

"Espero lo mejor de él. Le veo comprometido, entusiasmado, contento… Esperemos que mañana pueda ser un mejor partido", dijo el sábado Simeone.

Este lunes el Atlético de Madrid de Simeone visita al Real Betis, en su intención de mejorar en la tabla de clasificación y poder darle caza al Real Madrid y el FC Barcelona. En la Champions Legue, vienen de una dolorosa derrota en su visita al Arsenal con un resultado de 4-0.

El futuro de Álvarez parece estar en incertidumbre, sobre todo por su buen momento de forma y el interés que genera en varios equipos de Europa.