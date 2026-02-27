Directiva del San Diego arremete contra Hirving Lozano luego de su continuidad en el club

La situación de Hirving Lozano en el San Diego FC atraviesa un punto de tensión que podría marcar su futuro inmediato. El atacante mexicano decidió no salir del club pese a recibir propuestas formales, una postura que fue confirmada desde la propia gerencia deportiva de la institución.

De acuerdo con versiones internas, Lozano tuvo ofertas tanto de la Liga MX como de la MLS en el presente mercado. Sin embargo, el futbolista optó por no dar un paso al costado, priorizando las condiciones contractuales que lo vinculan actualmente con el equipo estadounidense.

El elemento central de la decisión radica en su salario. El mexicano tiene garantizados seis millones de dólares fijos por contrato, una cifra considerable que no estaba dispuesta a sacrificar ante ninguna de las opciones planteadas en las últimas semanas.

Desde la directiva de San Diego reconocen que el jugador hizo uso de las herramientas que su vínculo le permite. La postura fue clara y no negociable: permanecer en el club bajo las condiciones firmadas, sin aceptar cesiones ni transferencias que modificaran su situación económica.

El problema radica en que Lozano se encuentra prácticamente apartado del proyecto deportivo. La falta de minutos y la inactividad competitiva podrían convertirse en un obstáculo mayúsculo en un año clave, especialmente considerando la cercanía del Mundial.

En términos deportivos, la decisión luce arriesgada. La ausencia de ritmo de juego suele ser determinante en las convocatorias internacionales, y mantenerse en la denominada “congeladora” complica su proyección dentro de la selección nacional.

El entorno del jugador entiende que su postura responde a una defensa legítima de sus derechos contractuales. No obstante, el costo competitivo puede ser alto si el cuerpo técnico del Tri prioriza futbolistas con mayor continuidad en sus respectivos clubes.

Por ahora, Lozano se mantiene firme en su determinación. La gerencia del San Diego confirmó que el mexicano rechazó todas las alternativas presentadas, asegurando los seis millones de dólares que su contrato garantiza, aun cuando ello implique asumir las consecuencias deportivas de su elección.

