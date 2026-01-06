La pregunta sobre qué vendrá para Lionel Messi en el mundo del fútbol tras su retiro empieza a tomar forma. El astro argentino ha dejado claro que su vínculo con este deporte no terminará cuando cuelgue los botines, aunque su rol ya no estará dentro del campo de juego.

Messi reconoce que existe un futuro para él en el fútbol, pero desde una perspectiva distinta. El campeón del mundo entiende que su etapa como jugador se acerca al tramo final y que su experiencia, visión y recorrido pueden trasladarse a otras áreas clave del ecosistema futbolístico global.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

Lejos de imaginarse como director técnico, el rosarino sorprendió al revelar una preferencia clara por los puestos de gestión. Sobre su vida post-fútbol, expresó: “Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer”.

En esa misma reflexión, Messi profundizó en su idea de formar y desarrollar talento joven como eje central de un proyecto propio. “Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría”, confesó, marcando una visión a largo plazo.

Más allá del futuro, el astro también se permitió mirar hacia atrás con gratitud. Messi agradeció al fútbol por haberle dado mucho más de lo que imaginó cuando inició su carrera profesional, reconociendo que los momentos más grandes llegaron incluso cuando parecía que ya no había nada más por conquistar.

FBL-INDIA-MESSI | INDRANIL MUKHERJEE/GettyImages

En ese sentido, compartió una reflexión cargada de emoción: “El fútbol me regaló mucho más de lo que pensaba. Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con la Selección, que era lo más deseado. Llegó la Copa América y después vino Qatar”.

El propio Messi explicó que ese recorrido le permitió alcanzar una paz interior difícil de describir. “Por eso miré al palco y dije ‘ya está’. Todo lo que venga es de arriba. Más que agradecido”, comentó, dejando entrever una etapa final vivida sin presión y con plena conciencia de lo logrado.

Mientras ese futuro se perfila fuera del campo, todo indica que Messi cerrará su carrera como futbolista en el Inter Miami. El plan es extender su etapa en Estados Unidos hasta 2027, poniendo punto final a una trayectoria irrepetible antes de iniciar su siguiente capítulo en el fútbol.