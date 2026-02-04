Djuka asume el reto: Durdevic llega a Monterrey con la mira puesta en los goles

Uros Durdevic ya es jugador de Monterrey y sus primeras palabras marcaron el tono de una etapa que nace con exigencia máxima. El delantero serbio aterrizó en la Sultana del Norte consciente del desafío que implica ocupar el lugar de Germán Berterame, un referente reciente en el ataque albiazul y con números importantes.

Desde su llegada, el atacante reconoció la dificultad del reto, pero dejó claro que no se esconde. “Sí, seguro que va a ser difícil. Berterame es un jugador muy bueno, un goleador que marcó muchísimos goles aquí. Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible, dar el 100% como siempre”, expresó el serbio.

Durdevic también subrayó que su conocimiento previo del futbol mexicano puede jugar a su favor. El delantero aseguró que no necesita un periodo largo de adaptación para comenzar a rendir, un mensaje directo a la afición y al cuerpo técnico. “Conozco muy bien la Liga MX, ya llevo un año y medio aquí y creo que eso me va a ayudar mucho”.

Esa confianza se traduce en una promesa clara: aportar desde el primer momento. “No necesito tiempo para adaptarme y espero ayudar a mis compañeros pronto”, sentenció el atacante, quien entiende que en Monterrey no hay margen para procesos largos y que la exigencia pasa por resultados inmediatos.

En otro tramo de sus declaraciones, Durdevic se mostró impactado por la dimensión institucional del club. “Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Agradecido con Dios y con la vida por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí”, afirmó, destacando la calidad del plantel que encontró a su llegada.

El serbio no esquivó la responsabilidad goleadora que recae sobre los centros delanteros en Rayados. Reconoció que las expectativas son claras y que los goles son una obligación. “Se esperan goles, porque eso es lo que se espera de los centros delanteros, y con el equipazo que tienen yo creo que van a venir”, aseguró.

Aun así, Durdevic remarcó que su prioridad es el éxito colectivo por encima de cualquier cifra individual. “Claro que sí, ese es el sueño de los delanteros: meter goles y ganar campeonatos. Pero yo siempre pongo primero al equipo”, explicó, alineando su discurso con la ambición histórica del club regiomontano.

Finalmente, el atacante dejó un mensaje contundente que conecta con la identidad competitiva de Rayados. “Prefiero un campeonato con Monterrey”, sentenció, dejando claro que su llegada no se mide solo en goles, sino en títulos. Djuka debutará este fin de semana ante América, en un escenario ideal para comenzar a responder.