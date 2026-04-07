Dolor de cabeza para el Real Madrid: el futbolista clave que pierde para la vuelta ante el Bayern Múnich

El Real Madrid está viviendo una noche complicada en el Bernabéu: pierde 1-0 ante el Bayern Múnich en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League con el gol de Luis Díaz y, para colmo, recibió una amarilla que modificará los planes de Álvaro Arbeloa para la vuelta.

Se trata del mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, que vio la cartulina a los 37 minutos de la primera mitad y deberá cumplir un partido de suspensión, justamente en el duelo de vuelta que se disputará el miércoles 15 en el Allianz Arena de Múnich.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

El Bayern viene de pasar los octavos de final con holgura aplastando al Atalanta tanto en la ida como en la vuelta, mientras que el Real Madrid superó con autoridad al Manchester City en la instancia pasada. El ganador de esta llave irá en semifinales contra el que triunfe de la serie entre Liverpool y París Saint-Germain.