Doménec Torrent arremete contra su plantilla luego del Clásico regio

Monterrey debe tener la plantilla más atractivo de la Liga MX. Sin embargo, el equipo no desarrolla el juego esperado. Así mismo ha sucedido en el clásico regio ante Tigres. El técnico Doménec Torrent no ocultó su preocupación por la falta de atención en los pequeños detalles de parte de sus dirigidos.

Domènec Torrent destaca la importancia de los pequeños detalles ⚽🔥



El técnico de Rayados considera que son ellos los que los han privado de puntos importantes como en el empate ante Tigres



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/yaDDJ3bMKm — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 2, 2025

Que no nos alcanza si no controlamos los pequeños detalles, fíjate que en Toluca nos marcan 6, pero pasamos del 0-2 dominando el partido y jugando muy bien, en dos minutos nos dan la vuelta, hacemos el 3-2 y en el siguiente inicio de saque de gol nos marcan el 4-2, estos pequeños detalles no nos pueden pasar, luego ya el partido de Toluca no es ninguna excusa, pero al estar 4-2 íbamos a intentar, estábamos ya muy lejos, faltaban muchos partidos, que ya nos importaba 5-2, era intentar 4-3 y 4-4, pero sí que la conclusión que me llevo es que no nos alcanza, lo hablamos con los jugadores abiertamente, no nos alcanza si no controlamos todo, y todo es que hacemos cuando tenemos el balón y que hacemos cuando no tenemos, como nos paramos en el campo y con la calidad de los jugadores que tenemos. Doménec Torrent

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Afirma que el fondo de plantel que tiene Monterrey, no les da para un modelo de juego al espacio, sino de tenencia de pelota y pases cortos al pie.

Nosotros no tenemos jugadores para ir al espacio, tenemos por las calidades, son muy buenos, pero son jugadores de darles el balón más al pie, tenemos que tener más el balón, porque Sergio Canales te puede ir al espacio que es muy bueno, pero no es rápido, Lucas Ocampos lo podría hacer, pero se encuentra cómodo al pie, entonces cuando tienes este tipo de jugador, solo vertebrado típico al espacio, como mínimo tienes que tener más el balón, mover al rival hasta encontrar el espacio, entonces es esto, es trabajarlo muy bien, saber con cada rival que nos toque, vamos a ver quién nos toca. Doménec Torrent

El técnico reculó de sus declaraciones pasadas y añadió valor al Clásico regio.

La gente, las caras, la emoción que tenían, que hacían sentir que para ellos era muy muy muy especial, entonces la llegada ha sido espectacular, muy emotiva por parte de nuestros aficionados, no les hemos podido regalar una victoria, intentaremos hacerlo la próxima vez, pero sí que ha sido, además creo que ha habido un ambiente muy sano durante el juego, las ficciones normales entre jugadores, pero al final esto es deporte, somos deportistas, entendemos que es un partido muy diferente a los otros, porque es el Clásico de México, además con dos equipos que siempre luchan para ganar campeonatos o estar arriba, y bueno, espectacular, como nos han recibido, el ambiente en el campo, nos ha faltado regalarle los tres puntos a la afición. Doménec Torrent

Más noticias sobre la Liga MX