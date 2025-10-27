Doménec Torrent da la cara luego de la derrota de Monterrey ante Cruz Azul

De nueva cuenta Monterrey ha dado un paso atrás a la hora de enfrentar un rival de su jerarquía. El cuadro del norte del país no pudo vencer a Cruz Azul en la capital del país. Siendo el caso, los regios han caído hasta la quinta plaza del torneo, hecho que les dejaría sin localía de menos en la primer ronda de liguilla.

Pese a la caída, Doménec Torrent se dijo orgulloso de los suyos. Entienden que enfrentaron al mejor local de la Liga MX con mucha dignidad deportiva.

¡LE RESTA IMPORTANCIA! ❌🐯



Domenec Torrent resta valor al Clásico Regio; “quiero ser campeón, no ganar un partido”https://t.co/w1hjKUXe5O — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

Orgulloso de todos los jugadores, del espíritu del equipo y nada, nos quedan dos jornadas, levantarnos, tenemos otro partido muy importante, en casa, que estamos fuertes y vamos a ganar, serán difíciles los dos, pero nos interesa hacer lo máximo de puntos posibles. Doménec Torrent

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pasa de largo luego de la derrota en contra de Cruz Azul y pone todo el enfoque en el duelo futuro ante los Tigres.

Del partido de Tigres se la repercusión, sobre todo por la afición, pero felizmente hace mucho tiempo hemos superado esto del clásico es lo más importante de todo, para mí el partido más importante era hoy y después el clásico, ahora si es el más importante porque es el siguiente, además de la repercusión que tiene para los aficionados. Nosotros los vamos a intentar ganar por todo esto que te digo, pero más a que nada porque es un partido más, que es un rival difícil, que se decía hace cuatro días que eran quinto o sexto y ahora están en tercero o segundo, no sé. Doménec Torrent

Más allá de la repercusión del rival, entiende que la meta del torneo no gira en torno de ganar o perder ante Tigres. "Yo quiero se campeón, no ganar un partido", sentención el catalán.

