Domènec Torrent fue expulsado al final del América vs Monterrey y el club regio suma tres juegos seguidos sin ganar

Rayados de Monterrey sigue sin dar una, ya que este sábado sucumbió frente al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, todo por la mínima del mexicoamericano Alejandro Zendejas, con lo cual, el equipo regio sumó tres partidos consecutivos sin poder ganar entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Domènec Torrent 🇪🇸 fue expulsado al finalizar el partido de Rayados y América, el estratega de la Pandilla se acercó con el árbitro central Oscar Mejía 🟥.



Para este choque, el equipo albiazul utilizó otro once titular diferente, tal como lo ha hecho a lo largo del semestre y a pesar de contar desde el principio con el delantero serbio Uros Djurdjevic, reciente fichaje para reemplazar al argentino Germán Berterame, poco pudo hacer en la caída de La Pandilla, teniendo un debut frustrante.



Para colmo, una vez que el silbante Óscar Mejía pitó el final del encuentro, el técnico español Domènec Torrent se acercó para reclamarle situaciones que no le agradaron durante el compromiso, recibiendo la tarjeta roja, razón por la cual no pudo comparecer ante los medios en la conferencia de prensa, acudiendo en su lugar su auxiliar y compatriota Jordi Guerrero, quien también señaló el arbitraje.



“Los arbitrajes hacen lo que puede también son gente que está ahí con presión, lo entendemos, pero cuando un jugador hace una, dos, tres, cuatro, cinco faltas, te corta el juego, te corta la poca progresión que puedas tener. Yo creo que ahí no es justo, pero alguna vez, supongo, para el otro lado también ha pasado”, indicó.

Jordi Guerrero, auxiliar de Domenec Torrent, señaló al arbitraje tras el partido ante América.



"Son gente que están con presión, lo entendemos, pero cuando un jugador hace muchas faltas, te corta el juego y ahí no es justo".



Posteriormente, el ibérico explicó lo ocurrido en el terreno de juego, admitiendo que deben trabajar mucho en los errores, los cuales cuestan partidos. Sumado a ello, el auxiliar fue cuestionado sobre el tema de los fichajes, aclarando que el dinero no siempre te da los mejores fichajes.



“Mucho rato en campo contrario. En la segunda parte ellos ajustaron un poco más, apretaron arriba, tuvimos errores que nos condenaron un poco y luego la dinámica del fútbol es así, cuando un equipo está a la viva y el otro para abajo cuesta bastante darle la vuelta. Somos conscientes de que debemos trabajar en eso. Cuando veamos los errores que hemos cometido vamos a trabajar para mejorarlo. Al final, así es. Hay errores, cuando uno acierta y el otro no, ahí está. El análisis es que hemos perdido los tres puntos y necesitamos rehacernos esta semana para los dos partidos que tenemos”, explicó el europeo.



“No tengo ni idea de los registros financieros porque no me toca ese tema. No siempre tener más dinero quiere decir que puedas o que fiches mejor. Muchas veces fichas a gente que tiene menos presupuesto y ficha muy bien”, añadió.

🎙️Jordi Guerrero auxiliar técnico de Domènec Torrent.



"El análisis es que perdimos los puntos, tenemos que rehacernos ya para esta semana que tenemos dos partidos más".

Finalmente, el trabajo de Torrent sigue sin dejar convencidos a los aficionados, recordando que el timonel también sacó excusas al empatar 1-1 entre semana con el Xelajú MC de Guatemala, pues culpó al pasto sintético de la cancha, la cual ocasionaba que el bote de la pelota fuera diferente.