Doménec Torrent habla tras triunfo de Rayados en Querétaro que les mantiene en la cima
Monterrey sigue en pleno estado de gracia dentro de la Liga MX. A pesar de que el club tiró de rotaciones en la visita al Querétaro, los Rayados se han hecho con los tres puntos que le mantienen en la cima del torneo con 21 unidades, una más que el cuadro celeste de la Cruz Azul.
El próximo cruce para los regios será en condición de local ante el América. Dicho encuentro tiene pinta de ser el exámen más serio para los del norte del país en semanas. Rayados bien podría contar con la presencia de su fichaje estrella, Anthony Martial para el cotejo, así lo adelante el técnico Doménec Torrent.
Creo que nos llega entre martes y miércoles. El tema de papeleo, visa de trabajo, todo esto que tiene que hacer para entrar al país y trabajar aquí. El tema de ese jet-lag, estos dos o tres días los tiene seguro, pero bueno, saber cómo está, hablar con él, saber cómo se sienta. Hace ocho años lo conozco perfectamente, hace ya bastante tiempo que lo seguimos. Nunca hubiéramos pensado que saliera al mercado, pero por circunstancias se vio que estaba.Doménec Torrent
Añadió que Martial llega en ritmo de competencia, no es un fichaje que llegue de un parón prolongado.
Es un jugador que se ha entrenado, no es es un jugador que viene de estar parado, es un jugador que está entrenando con su equipo, tendré que hablar con él.Doménec Torrent
Sobre el rendimiento actual del equipo y el calendario que se aproxima, Torrent concluyó lo siguiente:
No va a determinar nada el siguiente partido ante América o Toluca, estoy feliz por como compite el equipo en general porque hacemos bastantes rotaciones, la gente está y será un buen examen, dos rivales seguidos en tres días porque enfrentaremos al América y Toluca en tres días, aquí si ganamos no va a pasar nada, si empatamos o perdemos tampoco, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos, pero nuestro objetivo es llegar bien a Playoffs.Doménec Torrent
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.