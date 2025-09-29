Doménec Torrent no está conforme con el nivel de Rayados en el triunfo sobre Santos

Monterrey viene de ser exhibido por el Toluca en uno de sus peores partidos en la historia de la Liga MX. De esta forma, es evidente que los Rayados están heridos. Por ende, el cuadro del norte del país llegaba al cruce ante Santos obligados a ganar.

Al final, los regios en efecto firmaron el triunfo sobre los de Torreón, sin embargo, más allá de los tres puntos, las formas no dejaron tranquilo a Doménec Torrent.

ASÍ NO SERÁN CAMPEONES.



Domènec Torrent es crítico con el desempeño de los Rayados de Monterrey. Sabe que tienen gran plantel, pero el juego queda a deber.



Tenemos que mejorar porque queremos ser campeones y para ello tenemos que ajustar muchas cosas. Lo hemos pagado en los juegos anteriores, con Toluca hasta el minuto 20 éramos mejores y nos pasaron por encima en 5 minutos 4 ocasiones de gol y en 17 nos hicieron 4 goles. Nos los vamos a encontrar en playoffs y al América igual y tenemos que estar preparados para estar más sólidos. Hoy tuvimos la de Berte y Teca, un par para sentenciar pero siempre cuando el resultado es de uno por encima, siempre sufres. Muchas veces jugando bien vamos a perder, tenemos que mejorar porque queremos ser campeones. Doménec Torrent

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Además, el entrenador destacó las virtudes de Sergio Canales, sin embargo, prefirió no hablar sobre el español debido a su ausencia por lesión.

Sergio tiene unas cualidades especiales, no está, y no vamos a hablar de los jugadores que no están. Doménec Torrent

Doménec cerró hablando sobre Anthony Martial, quien fue titular por primera vez con los regios. El técnico afirma que el francés aún no está en pleno estado de forma.

Sobre Martial, él se ha esforzado, no está en su óptimo nivel, es versátil puede jugar en las dos bandas, te puede jugar de nueve y de diez, cuando tenga el balón tiene que atacar. Poco a poco se va adaptando, poco de paciencia lleva nada aquí, va a mejorar el rendimiento. Doménec Torrent

