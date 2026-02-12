Domenec Torrent pide paciencia tras avanzar a la siguiente ronda en la CONCACHAMPIONS

Monterrey cumplió con la tarea y selló su pase a la siguiente ronda de la Concacaf tras imponerse a Xelajú. El objetivo inmediato está logrado, pero el análisis interno va más allá del marcador. Domenec Torrent fue autocrítico, valoró el resultado y dejó claro que el equipo aún está en construcción.

El estratega catalán reconoció que el triunfo era indispensable para reforzar la confianza del grupo. “Estoy satisfecho en muchas fases, no en todas. Contra equipos de mayor magnitud, los pequeños detalles importan mucho. Para mí, un equipo es poner las individualidades al servicio del colectivo”, señaló, dejando ver que todavía hay aspectos por pulir.

"ME QUEDO CON LA ACTITUD DE LOS JUGADORES" 👏#LUP | Las palabras de Domenec Torrent tras firmar el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/sQbspCnUsF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2026

Más allá del boleto a la siguiente fase, Torrent entiende que el funcionamiento no ha alcanzado el nivel que pretende. Aun así, pidió mesura en los juicios y recordó el contexto del futbol mexicano. “Es que aquí los campeonatos duran muy poco, cuatro meses. Hoy leía —te lo digo de refilón— que una leyenda como Ferguson estuvo siete años; siete años son 14 campeonatos”.

El técnico profundizó en la comparación para respaldar su mensaje de paciencia. “Aquí no se tiene paciencia; aquí se piensan que con cuatro meses… No se cambia nada con cuatro meses, ningún entrenador del mundo. Yo estuve con el mejor del mundo (Pep Guardiola) y cuando fuimos a Manchester nos costó un año; son dos campeonatos”, apuntó.

Las formas, insistió, mejorarán con tiempo y trabajo. El club avanzó en el torneo continental, pero el propio entrenador admite que la identidad todavía está en proceso de consolidación. El calendario, las rotaciones y la adaptación de algunos futbolistas han sido factores que influyen en el rendimiento colectivo.

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Durante el encuentro también llamó la atención la sobriedad con la que algunos jugadores celebraron los goles. Torrent fue cuestionado al respecto, aunque optó por restar dramatismo al tema. “La verdad es que no me fijé, no te podría responder a esto; estoy centrado en otras cosas”, afirmó, evitando alimentar interpretaciones externas.

Con el pase asegurado, Monterrey ya piensa en lo que viene. Salvo sorpresa, el siguiente rival en la Concacaf sería Cruz Azul, un cruce que elevaría la exigencia y pondría a prueba el crecimiento del equipo. Para Torrent, será otra oportunidad de demostrar evolución.

Rayados avanzó, cumplió y sigue en la pelea internacional. El mensaje del entrenador es claro: el resultado acompaña, pero el proyecto necesita tiempo. En un entorno de alta presión, el catalán apuesta por la paciencia como vía para alcanzar el máximo nivel competitivo.

