Doménec Torrent reacciona a la dolorosa derrota de Monterrey ante Chivas

Chivas el ha pasado por encima este fin de semana a los Rayados de Monterrey en el cierre de la Liga MX. Siendo el caso, el técnico del cuadro regio, Doménec Torrent no pudo ocultar su preocupación con respecto del pésimo nivel deportivo que está mostrando su equipo dentro del campo, mismo que no pueden replicar en liguilla.

Muy mal, me ha dejado un sentimiento de preocupación, muy malo, este equipo no es lo que vimos en la primera parte. Reaccionamos bien la segunda y a lo mejor era tarde, estuvimos cerca de empatar. Doménec Torrent

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico entiende que las mejores dentro de Rayados urgen, pues Chivas les ha pasado por encima, exhibiendo así todas las carencias de los del norte del país.

Me quedo que tenemos que volver diferentes, hemos ido claramente de menos a más, solo ordenándonos un poco tácticamente la segunda parte y teniendo las líneas más juntas, que es lo que habíamos, era el plan de trabajo, estábamos muy lejos, Alvarado y Efraín venían entre líneas a buscar el balón, nadie les saltaba. Ha sido un baño de Chivas la primera parte, un baño real. Doménec Torrent

El técnico considera que si en tres semanas el equipo no hace un cambio en el fondo y forma, estarán de paso en la liguilla.