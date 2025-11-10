Doménec Torrent reacciona a la dolorosa derrota de Monterrey ante Chivas
El técnico sabe que su equipo no está rindiendo al nivel que la plantilla exige.
Chivas el ha pasado por encima este fin de semana a los Rayados de Monterrey en el cierre de la Liga MX. Siendo el caso, el técnico del cuadro regio, Doménec Torrent no pudo ocultar su preocupación con respecto del pésimo nivel deportivo que está mostrando su equipo dentro del campo, mismo que no pueden replicar en liguilla.
Muy mal, me ha dejado un sentimiento de preocupación, muy malo, este equipo no es lo que vimos en la primera parte. Reaccionamos bien la segunda y a lo mejor era tarde, estuvimos cerca de empatar.Doménec Torrent
El técnico entiende que las mejores dentro de Rayados urgen, pues Chivas les ha pasado por encima, exhibiendo así todas las carencias de los del norte del país.
Me quedo que tenemos que volver diferentes, hemos ido claramente de menos a más, solo ordenándonos un poco tácticamente la segunda parte y teniendo las líneas más juntas, que es lo que habíamos, era el plan de trabajo, estábamos muy lejos, Alvarado y Efraín venían entre líneas a buscar el balón, nadie les saltaba. Ha sido un baño de Chivas la primera parte, un baño real.Doménec Torrent
El técnico considera que si en tres semanas el equipo no hace un cambio en el fondo y forma, estarán de paso en la liguilla.
Nosotros queremos exigirnos más, yo el primero, no puedo permitir como técnico que se repitan primeras partes como esta, ha habido la charla pertinente que tenía que haber en el descanso, queremos competir para pasar de Cuartos a Semifinales, pero tenemos que recomponernos. O hacemos un reset todos juntos desde ya o no nos va a alcanzar. No podemos repetir como Monterrey una primera parte como esta y este campeonato nos ha pasado en minutos, arrancamos muy bien por ejemplo en Toluca 20 minutos y luego en 10 minutos nos pasaron por encima, hoy ha pasado algo similar durante muchos más, yo diría que los primeros 10 hemos empezado bien, los otros ya no.Doménec Torrent
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.