Doménec Torrent se mostró conforme tras el empate en campo de Tijuana

En las última semanas tanto los resultados como las formas de obtener los mismos, han dejado dudas en torno a los Rayados de Monterrey. Siendo el caso, el cuadro del norte del país ha perdido la cima de la Liga MX, misma que cada vez se aleja más de sus manos cortesía de la explosión deportiva del Toluca.

Este fin de semana los regios tenían la meta de pegar un golpe en la mesa en la frontera norte del país en la visita a los Xolos de Tijuana. Al final, Rayados no pudo pasar más allá del empate en contra del conjunto fronterizo. A pesar de ello, el técnico de Monterrey, Doménec Torrent se dijo conforme con lo visto en el terreno de juego.

Con el resultado no nos quedamos conformes, yo creo que en la segunda parte hemos tenido varias acciones, tenemos que aprender porque ya nos pasó en otro partido. Pero con el juego me quedo conforme, no es fácil jugar en este campo, todo mundo lo sabe, además de que Tijuana es muy fuerte en casa. Doménec Torrent

Si bien entiende que pudieron ganar el encuentro, dio merito a Xolos por el resultado final.

Nos hemos enfrentado a un gran Tijuana, no ha perdido ningún partido de local y está jugando muy bien al futbol. Cuando estemos matemáticamente en playoffs, vamos a intentar escalar lo máximo de posiciones posibles. Doménec Torrent

Concluyó afirmando que luego del parón de selecciones, espera poder contar con su plantilla casi que al cien por ciento, incluido el retorno de sus dos capitanes del equipo.

Estoy convencido que recuperamos a Sergio Ramos, a Canales, no sé lo que pasó exactamente con Ricardo Chávez (quien se lesionó ante Tijuana), lo del 'Toro' (Guzmán) ha sido una conmoción, en ese sentido estamos bien. Doménec Torrent

