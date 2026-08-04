Donald Trump sale en defensa de Gianni Infantino en medio del intento por desplazarlo de la FIFA

Según se informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a hacer "todo lo posible" para ayudar a su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, a conservar su puesto al frente del organismo rector del fútbol mundial, ante el apoyo vacilante de su propio secretario general.



Infantino se ha visto envuelto en una polémica generada por él mismo. La propuesta del presidente de la FIFA de vender participaciones en los derechos comerciales de futuras Copas del Mundo, tanto masculinas como femeninas, fue rechazada de inmediato por la mayor parte del mundo. La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, mostró tal indignación ante este "turbio acuerdo de pasillo" que amenazó con boicotear el torneo más importante de la FIFA.



La FIFA descartó el plan, pero varias confederaciones, al percibir un inusual momento de vulnerabilidad, han unido fuerzas para intentar forzar la dimisión de Infantino. En medio de toda esta oposición, ha surgido un aliado conocido.

FIFA Headquarters In Zurich | Robert Hradil/GettyImages

"Gianni nos ayudó enormemente a lograr la mejor Copa del Mundo de la historia. El presidente le tiene en gran estima. Estoy seguro de que el presidente hará todo lo posible por ayudarle", declaró a The Telegraph un alto funcionario de la administración, que pidió mantener el anonimato y tiene vínculos con ambas partes.



"No creo que el presidente cambie de opinión sobre él, ya que es una persona leal. Gianni realmente hizo posible que Estados Unidos organizara la Copa del Mundo. Valoramos eso", agregó esta fuente.



Trump afirmó no haber tenido conocimiento previo del plan de Infantino para vender los derechos de la Copa del Mundo, en el cual Josh Kushner, hermano del yerno del presidente, figuraba como inversor principal. La FIFA también negó que hubiera habido contacto alguno entre ambos a raíz de las repercusiones de este proyecto, aunque se asegura que Infantino sigue contando con el respaldo de Trump. No se puede decir lo mismo de numerosas asociaciones nacionales.



"Triste": Infantino recibe un golpe desde su propio círculo íntimo

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Según Sky News, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, uno de los colaboradores más cercanos de Infantino, habría enviado un memorando interno al personal del organismo rector del fútbol mundial calificando el plan de venta de la Copa del Mundo como "una serie de acontecimientos lamentables y reprobables".



Grafström expresó su "agradecimiento" por el hecho de que se hubieran abandonado dichos planes, que le causaron "consternación", sin mencionar explícitamente a Infantino en ningún momento.



"Nos hemos visto envueltos en una situación convulsa, difícil de comprender y de aceptar; sin embargo, como secretario general, les insto a mantener la atención en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y a nuestras 211 asociaciones miembro, en estrecha colaboración con todas las partes interesadas pertinentes y en pleno cumplimiento de los Estatutos y reglamentos de la FIFA", continuaba el correo electrónico.



"Les aseguro que, como miembros de la administración, serán defendidos y protegidos frente al contexto político que vivimos actualmente. No tienen por qué preocuparse. Las personas, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial perduran; por ello, debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, sentido de la perspectiva y serenidad", aseveró.



¿Cuál es el nivel de apoyo actual a Gianni Infantino?

Meeting - 50th UEFA Ordinary Congress | UEFA/GettyImages

El hecho de que Grafström se distancie de estos planes sigue la tendencia general de las naciones europeas de retirar progresivamente sus cartas de apoyo a Infantino. Gales, Inglaterra, Serbia y Finlandia han manifestado públicamente su falta de confianza en el actual dirigente, quien, para empezar, nunca contó con el respaldo de Suecia ni de Alemania.



Sin embargo, Suiza, el país de origen de Infantino, no dio la espalda a uno de sus ciudadanos. La federación suiza solicitó "otro intercambio personal de opiniones con el presidente de la FIFA" y prometió "seguir analizando la evolución de los acontecimientos en torno a la FIFA".



Fuera de Europa, la Concacaf representa la oposición más firme a la FIFA; no obstante, un número creciente de naciones asiáticas ha expresado su apoyo a Infantino, quien también cuenta, al parecer, con el respaldo de África y Sudamérica. Qatar, Bután, Sri Lanka, Líbano y Kuwait figuran entre los países que han manifestado públicamente su apoyo al dirigente de 56 años, quien aguarda con gran interés la decisión de Arabia Saudí. Esta nación, una de las más influyentes de la AFC, será la sede del Mundial 2034, una decisión ratificada en circunstancias polémicas bajo el mandato de Infantino.