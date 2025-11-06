¿Dónde jugará Cruz Azul el primer semestre de 2026?

Si bien los planes de la directiva de Cruz Azul siguen siendo la construcción de un estadio propio, dicha meta se ha alargado más de lo esperado. Siendo el caso, en los últimos 4 años los de la capital del país han tenido que jugar en sedes alternas, todas ellas dentro de la Ciudad de México, salvo un par de visitas ocasionales a Puebla.

Al día de hoy, los de La Noria ejercen como locales dentro del Estadio Olímpico Universitario, una plaza en la que se han convertido en invencible y en la cual, incluso ya se han coronado. El club se siente cómo dentro del recinto del Pedregal, motivo por el que todo indica extenderán su renta por seis meses más.

¡CU SEGUIRÁ SIENDO LA CASA CELESTE!



Cruz Azul está cerca de alargar el contrato que tiene con la UNAM para seguir jugando en el estadio Olímpico Universitario



MedioTiempo reporta que la directiva de Cruz Azul ha tomado la decisión de seguir ejerciendo como local en C.U. al menos un torneo más. El contrato la gente de los Pumas de la UNAM llega a su fin sobre el cierre del 2025, sin embargo, ambas partes están en vías de extender el acuerdo por un máximo de medio año más.

El motivo por el que Cruz Azul sólo jugará seis meses más en C.U. pese al confort del equipo, tiene que ver con su posible retorno al Estadio Azteca. Una vez que finalice la Copa del Mundo, el 'Coloso de Santa Úrsula' retomará sus actividades dentro de la Liga MX, claro está, siendo un recinto remodelado y de élite.

La meta de Cruz Azul es jugar en el equipo más grande del país por los años venidores hasta que el club finalice la construcción de su nuevo hogar. Siendo el caso, el próximo acuerdo al que se buscará llegar con la gente de la UNAM no extenderá los seis meses salvo un escenario fuera de lo esperado.

