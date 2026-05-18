¿Dónde jugará Cruz Azul su duelo como local en la final de la Liga MX?

Cruz Azul ha confirmado su gran resurrección en la etapa de la liguilla de la Liga MX. Una vez que Nicolás Larcamón fue despedido por la directiva celeste sobre el cierre del torneo regular, el equipo encontró una mejoría radical tanto dentro como fuera de la cancha de la mano del entrenador interino, Joel Huiqui.

Tal ha sido el caso que el equipo de nueva cuenta jugará la final de la Liga MX, luego de dejar en el camino a las Chivas de Gabriel Milito. El rival en turno serán los Pumas de la UNAM, equipo que al ser líder del torneo regular, cerrará la llave como local en el estadio Olímpico Universitario.

¡ATENCIÓN, CELESTES!🔴



Fuentes cercanas al club mencionaron a mediotiempo que la directiva celeste estaría planteándose buscar un acuerdo para poder jugar la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes, en caso de que las negociaciones no prosperen el Estadio Cuauhtémoc de Puebla… pic.twitter.com/EsbzruZ1sh — MedioTiempo (@mediotiempo) May 17, 2026

Cruz Azul tendrá el primer cotejo como locales el siguiente jueves. Tanto el horario como la sede están en vías de ser definidos. El primero cien por ciento en manos de la Liga MX. Lo segundo bajo control del club, pues a nivel interno hay dudas de cuál es el mejor recinto para enfrentar a los felinos.

La primera vía es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Hasta que el Estadio Banorte estuvo disponible, Cruz Azul jugó toda su localía a lo largo del semestre en dicho escenario. Tanto en Liga MX como en la CONCACAF.

Sin embargo, la gerencia considera una buena opción enfrentar el último duelo del torneo como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes. Dicho recinto fue el hogar de los de la capital del país por muchos años y vivir una última noche en el mismo sería especial.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Además de la carga simbólica, jugar en el Ciudad de los Deportes también implica un beneficio deportivo. El cuadro celeste no tendría que realizar un desplazamiento terrestre rumbo a Puebla para medirse a los felinos.

Se entiende que la decisión dentro de La Noria debe ser tomada hoy mismo y comunicada a la Liga MX.

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