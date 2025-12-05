¿Dónde se juega el Mundial 2030?

Mientas los fanáticos aguardan con ansias la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchos se preguntan por la siguiente Copa del Mundo, que renovará las ilusiones para muchas naciones que perdieron la chance de decir presente en Norteamérica el año entrante.

El Mundial 2030 se jugará en seis países repartidos en tres continentes, en una edición especial pensada para celebrar el centenario de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó que la sede principal estará a cargo de España, Portugal y Marruecos, que organizarán la inmensa mayoría de los partidos del torneo. Será la primera vez que una Copa del Mundo tenga como eje una organización conjunta entre Europa y África, con cruces logísticos inéditos a través del Mediterráneo y una clara apuesta política de FIFA por un evento “intercontinental”

Pero el formato tendrá además un gesto histórico: para homenajear a la primera Copa del Mundo jugada en 1930, la FIFA dispuso que se disputen tres partidos inaugurales en Sudamérica, uno en Uruguay (Montevideo), otro en Argentina (Buenos Aires) y otro en Paraguay (Asunción).



Esos encuentros funcionarán como comienzo ceremonial del torneo antes de que la competencia se traslade definitivamente a las sedes principales en España, Portugal y Marruecos. Así, el Mundial 2030 combinará tradición y expansión global: arrancará en la cuna del fútbol mundialista y continuará en una organización tripartita euro-africana que promete ser una de las más singulares de la historia

Será la segunda oportunidad que España reciba la Copa del Mundo tras su aparición en 1982, mientras que Portugal y Marruecos harán su estreno como anfitriones. Argentina recibió el torneo en 1978 y Uruguay, tal como se mencionó anteriormente, fue la primera sede de la historia.

Todavía falta mucho, y aún no disfrutamos la edición del 2026, pero el Mundial de 2030 ya está en marcha.

