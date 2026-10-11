¿Dónde ver el América vs Monterrey por canal de TV y Streaming Online?

Tras la Fecha FIFA, el Apertura 2026 de la Liga MX vuelve con la Jornada 11. Entre los duelos más atractivos de la fecha está el que tendrán América y Monterrey, el cual se celebrará este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte Azteca.

Alejandro Zendejas está listo para la gran fiesta que nos espera el próximo 10 de octubre en el Estadio Banorte. 👊😤



Conócelo un poco más, fuera de la cancha. 🦅



J11 ⚔️ América vs. Monterrey

🎟️ Boletos: https://t.co/Re8WO3mbc0#110AñosDeAmérica pic.twitter.com/D9QQOLFNWZ — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2026

Las Águilas únicamente han perdido una vez en el campeonato, gracias a eso, están en la segunda posición de la tabla general con 20 puntos, sin embargo, a Rayados sí le urge ganar sus partidos porque está en el décimo escalón con 13 puntos, ya que hasta ahora ha tenido cuatro derrotas, la última de ellas en la jornada pasada contra Atlante por 4-2.



Se espera que el cuadro de Coapa haga modificaciones en su once inicial, ya que durante los amistosos del parón, el técnico uruguayo Guillermo Almada empezó a utilizar al argentino Santiago Ramos y al uruguayo Santiago Bueno como pareja central en la zaga, además está la duda si Luis Malagón volverá a ser el arquero titular sobre Rodolfo Cota ahora que regreso de su larga lesión. A la vez, Alan Cervantes y el brasileño Raphael Veiga estarán disponibles al superar sus respectivas lesiones. Afortunadamente para la causa azulcrema, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez regresaron sin contratiempos de sus respectivos llamados a la selección.



A diferencia de su contrincante, La Pandilla cuenta prácticamente con carro completo, pues recuperó al argentino Lucas Ocampos, quien dejó atrás una contractura muscular que lo alejó del último juego contra los Potros. La única duda es el capitán colombiano Stefan Medina, ya que durante la semana entrenó por separado del grupo tras recibir un golpe en el amistoso contra Toluca. A la espera de conocer el resultado de los estudios que se realizó, es un hecho que estaría prácticamente fuera para la visita al Nido.

Vamos con todo por ese triunfo en CDMX. 👊🏼 ¡Dale, Rayados! 🗣️🇫🇮@HEB_mexico pic.twitter.com/V5xxMXRlMn — Rayados (@Rayados) October 5, 2026

¿Cómo ver el partido por Canal de TV y Streaming Online?

Al tratarse de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, hay varios canales y plataformas que se encargarán de trasmitir el juego en los Estados Unidos: como siempre, TUDN es una opción junto a su app y página web, sumado a Univisión, ViX, CBS Sports Golazo y Paramount+.



Con respecto a México, las alternativas para observar el encuentro son el Canal 5, por televisión abierta, así como TUDN, por televisión de paga, ViX y Layvtime, por servicios de streaming.

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