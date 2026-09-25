¿Dónde ver el Atlante vs Monterrey por TV y Streaming Online?

Atlante y Monterrey se verán las caras en la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX este viernes 25 de septiembre en el Estadio Azteca. Los Potros de Hierro llegan a este enfrentamiento ubicados en la posición 14 de la tabla general, mientras que los Rayados están en el lugar 10, buscando meterse en puestos de liguilla.

En el papel, el equipo de Matías Almeyda parece claro favorito para llevarse los tres puntos, aun en condición de visitante.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras en la Liga MX fue en el Clausura 2014. Monterrey ganó este partido por marcador de 3-2, con goles de Lucas Silva, Wilson Morelo y César 'Chelito' Delgado.

En sus diez partidos más recientes, los regiomontanos suman siete triunfos por un empate y solamente dos derrotas.

Monterrey v Atlante - Apertura 2011 | Jam Media/GettyImages

A continuación te contamos cómo y dónde ver el encuentro en vivo entre los Potros y Rayados si vives en la Unión Americana o México.

¿Cómo ver el Atlante vs Monterrey por canal de TV y Streaming Online?

En México, el encuentro entre ambas escuadras se podrá ver a través de televisión abierta, plataformas de streaming, página de internet y aplicación móvil.

El Atlante vs Monterrey se podrá ver a través de Azteca 7, además del portal web y la app de Azteca Deportes. También se podrá ver en televisión restringida a través de ESPN y la plataforma Disney+ con la suscripción Premium.

En Estados Unidos, el duelo se podrá ver en TUDN y la plataforma de Vix Premium.

País Canal TV/ Streaming México Azteca 7, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Disney+ Premium, ESPN Estados Unidos TUDN, Vix Premium

El duelo está programado para jugarse el viernes 25 de septiembre en el Estadio Banorte (Azteca) a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) y a las 21:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos).

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