¿Dónde ver el Tigres vs Puebla por TV y Streaming Online?

Tigres se encuentra en una de sus crisis más profundas en varios años. El conjunto felino se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla general, con siete unidades en nueve partidos disputados, solo superando a Santos Laguna y a FC Juárez, los coleros de la competencia.

El cuadro de la UANL ha vivido sacudidas importantes en el segundo semestre del año: André Pierre Gignac y Ángel Correa salieron de la institución, Guido Pizarro renunció como director técnico y la directiva no trajo refuerzos de primer nivel, como habían acostumbrado a su afición durante la última década.

La escuadra felina, ahora comandada por Víctor Manuel Vucetich, busca darle la vuelta a una situación más que complicada. Este fin de semana, Tigres recibirá al Puebla con la urgencia de obtener los tres puntos en el Volcán.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Los universitarios llevan cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria en el Apertura 2026.

La buena noticia para el club regio es que enfrente tendrán al Puebla. En los últimos diez enfrentamientos ante los camoteros, Tigres registra seis victorias, tres empates y solamente una derrota (Clausura 2026).

En este periplo, el equipo de la UANL suma 20 goles a favor y solamente ocho en contra.

¿Cómo ver el Tigres vs Puebla por canal de TV y Streaming Online?

El partido entre Tigres y Puebla se podrá ver a través de televisión abierta y restringida en México. TV Azteca transmitirá el duelo a través de la señal de Azteca 7; asimismo, el duelo se podrá ver a través de FOX y FOX ONE.

En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de la señal de FOX Deportes y Universo.

País Canal TV/ Streaming México Azteca 7, FOX, FOX ONE Estados Unidos FOX DEPORTES, Universo

El duelo entre estos dos equipos está programado para jugarse el sábado 26 de septiembre a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México) y a las 23:10 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos).