El próximo martes 4 de agosto dará inicio la League CUP 2026, torneo binacional en el que compiten 18 equipos de la Liga MX contra 18 clubes de la MLS.

A diferencia de como solía ocurrir en anteriores ediciones de esta competencia, ahora los equipos mexicanos podrán disputar algunos encuentros en territorio nacional, en busca de emparejar un poco las circunstancias y entregarle, a los aficionados, un torneo más competitivo, y, sobre todo, entretenido.

¿Dónde ver la Leagues Cup 2026? Canales y plataformas para seguir todos los partidos

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Steph Chambers - Leagues Cup/GettyImages

Los 62 partidos de la Leagues CUP podrán disfrutarse desde la plataforma Apple TV. Sin embargo, hay una buena noticia para los aficionados mexicanos. Y es que algunos de estos encuentros podrán verse también por televisión abierta.

El canal de televisión que transmitirá cuatro de los 52 compromisos que conforman la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, será Imagen Televisión. Estos son los cotejos en cuestión:

Toluca vs Seattle Sounders | Miércoles 5 de agosto | 20:00 horas

América vs San Diego FC | Jueves 6 de agosto | 20:00 horas

Cruz Azul vs New York City FC | Domingo 9 de agosto | 17:30 horas

Tigres vs Vancouver Whitecaps | Martes 11 de agosto | 20:00 horas

Imagen Televisión ofrecerá también algunos partidos de cuartos de final, semifinal y la propia final del torneo, la cual se llevará a cabo el día 6 de septiembre. Esto será a través de la señal del canal 3.1, para que los hinchas puedan seguir de cerca el accionar de sus respectivos equipos.

La Liga MX y una deuda histórica en la Leagues CUP

SOCCER: AUG 15 Leagues Cup - Nashville SC vs Monterrey | Icon Sportswire/GettyImages

A diferencia de lo que pasa en la CONCACAF Champions CUP, en donde los equipos mexicanos son amplios dominadores de esta competencia, en lo que respecta a la Leagues CUP, ningun club de la Liga MX ha podido ganarla.

El Club de Fútbol Monterrey, en la edición del 2023, rindió la mejor actuación de un equipo mexicano en este torneo, llegando hasta semifinales y siendo eliminados por el Nashville SC, quien, a su vez, perdería la final contra el Inter Miami de Lionel Messi.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LEAGUES CUP