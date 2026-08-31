¿Dónde ver los partidos del FC Porto con Santiago Giménez en Estados Unidos, México y Latinoamérica?

El delantero mexicano Santiago Giménez fue presentado como nuevo jugador del FC Porto procedente del AC Milan en un préstamo con opción de compra. Santiago Giménez intentará seguir los pasos de Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona, tres compatriotas que dejaron huella en el Porto.

O Dragão espera por ti 🐉



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Giménez arribó a Europa con el Feyenoord en donde destacó con 65 goles y 14 asistencias, además de levantar tres campeonatos en Países Bajos. Y la última campaña la pasó en Italia con el AC Milan en donde las lesiones no lo dejaron prosperar y terminó por moverse a Portugal.

Con el conjunto rossonero disputó 34 partidos entre Serie A, Copa Italiana y Champions League, con un registro de siete goles y cuatro asistencias.

Ahora, con los Dragones tendrá la oportunidad de poder disputar la Copa de Campeones de Europa, luego de ya haberla disputado con sus clubes anteriores.

La transmisión de la Primeira Liga en Estados Unidos, México y Latinoamérica

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Claro Sports adquiere los derechos de transmisión de la Liga de Portugal para México, Centroamérica y República Dominicana.



Transmitirá 3 partidos por jornada durante la temporada 2026/27. pic.twitter.com/8soBLHOAb4 — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) August 14, 2026

En Estados Unidos, el canal GolTV retransmite varios partidos de la Primeira Liga. GolTV está disponible en el servicio de streaming FuboTV.

La Primeira Liga de Portugal podrá seguirse por Claro Sports en México y siete países de Centroamérica y el Caribe con una oferta de tres encuentros por jornada durante la temporada.

La programación permitirá seguir de cerca de clubes como Porto, Sporting y el resto de los protagonistas de una liga que también sirve como escaparate para futbolistas que compiten en el fútbol europeo. Mientras que, en el resto de Latinoamerica por GolTV y Fanatiz.