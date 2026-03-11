Donnarumma quiere medirse con Mbappé en la eliminatoria ante el Real Madrid

El Manchester City y el Real Madrid volverán a verse las caras en la UEFA Champions League en una serie que promete emociones fuertes. El primer capítulo se disputará en el Santiago Bernabéu, con Gianluigi Donnarumma como titular en el arco del equipo inglés.

El italiano llegó al City en el cierre del mercado de verano de 2025 procedente del Paris Saint-Germain y rápidamente se consolidó como el arquero titular del equipo de Pep Guardiola, relegando al canterano James Trafford. Desde entonces, su rendimiento ha sido clave para un conjunto que pelea en todos los frentes y que sueña con una temporada histórica.

El cruce ante el Madrid vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes dominantes del fútbol europeo en los últimos años. De hecho, será el duodécimo y decimotercer enfrentamiento entre ambos en las últimas siete temporadas.

Mbappé, duda para la serie

Uno de los grandes interrogantes de la eliminatoria pasa por la presencia de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid arrastra una lesión en la rodilla y no estará disponible para el partido de ida en el Bernabéu.

El entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, explicó en conferencia de prensa que el atacante francés evoluciona favorablemente, aunque su regreso dependerá de cómo responda en los próximos días.

“Está mucho mejor. Es un proceso día a día para ver cómo evoluciona”, señaló el técnico español, que mantiene la esperanza de recuperarlo para la revancha que se disputará en el Etihad Stadium.

Donnarumma quiere el duelo con su excompañero

Pese a que la ausencia de Mbappé podría facilitar el trabajo defensivo del City, Donnarumma sorprendió al admitir que le gustaría enfrentarlo en el segundo partido. Ambos compartieron vestuario durante varias temporadas en el Paris Saint-Germain.

“El es uno de los jugadores más increíbles del mundo, un talento enorme”, afirmó el arquero italiano. “Para un portero puede ser una ventaja no enfrentar a jugadores así, pero espero que se recupere pronto y pueda estar en la vuelta”.

De todas maneras, el guardameta fue claro al remarcar que el Real Madrid mantiene un plantel de primer nivel, incluso sin su principal figura ofensiva.

En la previa del partido también hubo elogios para Thibaut Courtois, arquero del conjunto español y uno de los referentes en su posición. Donnarumma destacó su trayectoria y lo señaló como uno de los grandes modelos a seguir.

“Tengo una gran relación con él. Siempre lo admiré y durante años estuvo entre los dos o tres mejores del mundo”, explicó el italiano.

Mientras tanto, el Manchester City buscará aprovechar el buen momento que atraviesa y la serie de bajas del Real Madrid para avanzar a los cuartos de final. La eliminatoria promete ser, una vez más, uno de los platos fuertes de la Champions.

