El Arsenal pudo recibir a Riccardo Calafiori y Piero Hincapié de vuelta a los entrenamientos previos al encuentro de la Premier League del domingo contra el Manchester United en el Emirates, lo que le da a Mikel Arteta dos posibles opciones para combatir al nuevo y seguro equipo de Michael Carrick.



Hincapié se ha perdido los últimos cuatro partidos del Arsenal por una lesión en el ingle, mientras que Calafiori no ha jugado con el club desde Navidad debido a sus propias molestias musculares. Ante la ausencia de estos dos defensas zurdos, Arteta se ha visto obligado a recurrir a alternativas poco convincentes. Cuando el lateral derecho Jurriën Timber no ha sido desplazado a su banda antinatural, ha entrado en acción el joven y voluble lateral Myles Lewis-Skelly.



Ambos jugadores tienen sus propias cualidades, pero hay una razón por la que Arteta ha preferido primero a Calafiori y luego a Hincapié para el lateral izquierdo. Ambos ofrecen una facilidad natural por la izquierda de la que Timber carece y son más sólidos defensivamente que el joven Lewis-Skelly.

El regreso de ambos a los entrenamientos del primer equipo esta semana, según reveló The Athletic, supone un gran impulso para Arteta, aunque no se ha mostrado muy convencido de su participación este fin de semana.



"Tenemos otra sesión de entrenamiento [el sábado], así que ya veremos mañana. Evaluaremos a todos y tomaremos una decisión importante", declaró el entrenador, con su natural reserva, a los medios en la rueda de prensa previa al partido del viernes. La importancia de esta decisión se ve aún más acentuada por las evidentes fortalezas del United en la banda.



Carrick no tuvo mucho tiempo para trabajar con la plantilla del Manchester United antes del derbi del fin de semana pasado, pero claramente logró transmitir algunos puntos tácticos influyentes durante ese tiempo. Aparte de un simple aumento de intensidad en todo el campo —una clara muestra de la capacidad de motivación de Ruben Amorim (y la del interino Darren Fletcher)—, el aspecto más notable de la transformación del United contra el Manchester City residió en sus cambios de juego.



El United solo tuvo un 32% de posesión en Old Trafford. El City dominó el balón en casi todas las zonas del campo, excepto en las dos bandas. Una y otra vez, el reintegrado Kobbie Mainoo intercambiaba pases por el centro antes de lanzar el balón a banda, invariablemente hacia la banda derecha del United, la misma que Calafiori o Hincapié podrían estar defendiendo este fin de semana.



La combinación de Amad Diallo y Diogo Dalot generó una gran cantidad de ocasiones claras en la primera mitad del derbi del sábado pasado. Un cambio de juego aún más prominente de Patrick Dorgu a Amad abrió el marcador nuevamente en el segundo tiempo, pero Gianluigi Donnarumma le negó el gol a Casemiro a quemarropa.

El Arsenal no es ajeno a la inferioridad numérica en banda. Dada la naturaleza compacta del bloque central y la rápida formación del disciplinado equipo de Arteta, los rivales han intentado encontrar una fisura en las bandas. La concentración del Chelsea por la banda derecha en la primera mitad de la ida de las semifinales de la Carabao Cup a principios de este mes provocó momentos muy incómodos para Timber, quien esa noche jugaba de lateral izquierdo.





Calafiori e Hincapié no pueden hacer doblete para combatir la doble marca del United, pero sin duda ofrecen más seguridad en esta zona potencialmente decisiva del campo que sus compañeros. Más allá de su juego por las bandas, Carrick inspiró una impresionante exhibición de contraataque contra el City. El primer gol de Bryan Mbeumo llegó tras una potente embestida por el centro del campo.



Fue uno de los cuatro disparos del United en un contraataque; solo una vez en las últimas ocho temporadas los Diablos Rojos han acumulado más oportunidades de contraataque en un mismo partido de la Premier League, según Opta. En ningún otro partido de la máxima categoría registrado, el United ha avanzado el balón por el campo tan rápido como contra el City.



A pesar de la solidez defensiva del Arsenal esta temporada, puede ser vulnerable en transición: los Gunners solo han encajado un gol de contraataque esta temporada, pero han recibido 20 disparos en este tipo de situaciones, la séptima cifra más alta de la división. Solo el Newcastle United ostenta una mayor proporción de intentos encajados en contraataques que el Arsenal. Si se va a tener una oportunidad contra el equipo de Arteta, es muy probable que sea un contraataque.