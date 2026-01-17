Dro Fernández dice adiós al Barcelona: el joven canterano ya conoce su próximo destino

El FC Barcelona vive horas de auténtico estupor. La inminente salida de Dro Fernández, uno de los canteranos más prometedores de La Masia y todavía menor de edad, ha sacudido los cimientos del club y ha dejado una sensación de incredulidad tanto en los despachos como en el vestuario. Nadie esperaba un desenlace así, y menos aún con la rapidez con la que se están sucediendo los acontecimientos.

La noticia conocida ayer, según la cual el propio jugador había solicitado abandonar el club, cayó como una bomba en la Ciudad Deportiva. La reacción fue de sorpresa generalizada. En especial la de Hansi Flick, que veía en Dro a un futbolista diferencial a medio plazo, un centrocampista moderno, con personalidad, lectura de juego y una madurez impropia de su edad. El técnico alemán había trasladado al club su confianza plena en el jugador, al que consideraba parte del futuro inmediato del primer equipo.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: An agreement has been reached between PSG and Dro Fernández.



Barring any last-minute twists, the midfielder is set to commit to PSG for four and a half years. PSG will trigger the €6m release clause.



— @Santi_J_FM pic.twitter.com/OGnFyDov9K — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 17, 2026

Sin embargo, el mercado no espera. Manchester City y Borussia Dortmund fueron los primeros en mostrar interés firme por el joven talento azulgrana, dos clubes con un historial reciente de apostar fuerte por futbolistas en formación. Poco después, el PSG se sumó a la carrera, acelerando los tiempos y poniendo sobre la mesa una propuesta decisiva. El entorno del jugador, consciente del creciente ruido mediático y de la necesidad de tomar una decisión rápida, ha trabajado contra reloj para cerrar el futuro de Dro cuanto antes.

Y esta mañana ha llegado el giro definitivo: PSG y Dro Fernández han alcanzado un acuerdo. Salvo giro de última hora, el centrocampista firmará un contrato de cuatro temporadas y media con el conjunto parisino, que ejecutará la cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Una cifra modesta para el mercado actual, pero un golpe simbólico para el Barça.

La marcha de Dro Fernández no es solo una salida más. Es otro aviso sobre la fragilidad de retener talento joven en un contexto económico complejo. En el Barça, la sensación es clara: se escapa algo más que un jugador. Se escapa una ilusión.