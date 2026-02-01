Duelo de campeones de goleo: Joao Pedro acorta por San Luis, pero ‘Hormiga’ González adelanta 2-3 a las Chivas

El Atlético San Luis y las Chivas Rayadas están brindando un duelo bastante entretenido en el Estadio Alfonso Lastras, hoy llamado Estadio Libertad Financiera, pues ha habido goles de gran manufactura desde ambos bandos, resaltando la aparición de los dos vigentes campeones de goleo, el ítalo-brasileño Joao Pedro, que ya consiguió un doblete, mientras Armando González está poniendo la anotación que le está dando la victoria 2-3 al Guadalajara.

¡JOÃO PEDRO, POTOSINO HASTA 2027! ✍️



Nos complace anunciar la renovación contractual de nuestro goleador, João Pedro, hasta el año 2027. 🇧🇷



📝 Todos los detalles: https://t.co/YdKExyupal#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/sCEhbD32bi — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) February 1, 2026

En el primer tiempo, el mexicoamericano Richard Ledezma, que vivió su primera convocatoria con la selección mexicana, convirtió el primer tanto tapatío con asistencia de Roberto Alvarado, pero los potosinos igualaron la pizarra con un penal de Joao Pedro tras una mano de Luis Romo. Sin embargo, en el tiempo añadido, Daniel Aguirre puso otra vez arriba al Rebaño Sagrado al convertir tras un tiro de esquina ejecutado por Efraín Álvarez y peinado por Romo.



Ya en el complemento, el equipo del argentino Gabriel Milito recibió un tanto de vestidor, ya que al minuto le regresó la vida a los Tuneros. Tras un centro por el costado derecho del brasileño Robson Bambu, el italiano remató de gran forma con la pierna para hacer su segunda diana del cotejo.



Empero, a los tres minutos los rojiblancos, hoy equipados con su uniforme nuevo de tono azul, hicieron de las suyas. El Piojo Alvarado picó una pelota hacia el interior del área, con Bryan González arribando para poner un centro bombeado que fue cabeceado por La Hormiga, mas hubo mucha polémica, ya que parecía que el delantero estaba adelantado, pero al final, el árbitro lo validó.

¿ChiVAR, eres tú? 👀



Con todo y tecnología, el VAR dio por bueno el gol de la Hormiga González para el 2-3 sobre Atlético de San Luis. 🐐



¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/6PdPVzfu9H — Quinto Partido (@quintopartidoof) February 1, 2026

Entre las curiosidades del juego está ver que el San Luis tiene cuatro elementos con pasado chiva como Benjamín Galindo Jr, Sebastián Pérez Bouquet, Óscar Macías y el mexicoamericano Fidel Barajas, quien aún pertenece al club, estando a préstamo con los Colchoneros aztecas.