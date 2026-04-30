Duilio Davino deja abierta la carrera para la lista final de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Si bien se dio varios después de la primera fecha estimada, Javier Aguirre anunció su primer corte de cara a la Copa del Mundo. Son 12 jugadores de Liga MX que reportarán de forma inmediata a la selección mexicana con otros ocho más en calidad de sparring.

Siendo el caso, se entiende que esos 12 nombres del mercado local que están en el primer llamado tienen lugar en el Mundial. Duilio Davino descarta esta teoría. Sin embargo, no esconde que tales jugadores llevan ventaja en la carrera.

¡NADIE TIENE SU LUGAR SEGURO!



Duilio Davino dejó claro que no hay lugares asegurados en la Selección. El directivo señaló que Javier Aguirre tendrá un amplio universo de hasta 55 jugadores para definir la lista final 🇲🇽⚽https://t.co/QIoL4dal5k pic.twitter.com/W68maGlCxl — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

Hoy no tenemos 12, tenemos 20, y la realidad es que nosotros no estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo, falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva, que es el 1 de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la pre lista FIFA, que es hasta máximo 55 jugadores, y que al final Javier tomará mano de esos 55 para representar a México. Duilio Davino

Sin embargo, Duilio afirma que los 12 llamados ya mismo por Javier llevan una ventaja sobre el resto. El mismo directivo semanas atrás de forma inconsciente aseguró que todo jugador que fuese llamado en el primer corte, estaría dentro de la Copa del Mundo.

Mexico National Team Coach Javier Aguirre Attends A Press Conference | Agustin Cuevas/GettyImages

Lo que claro está, es que estos 20 sin duda, al ya estar aquí con nosotros, al trabajar desde antes con Javier, afrontar esos partidos con nosotros, pues llevan mano hacia todos los demás. Duilio Davino

Aguirre deberá definir el resto del grupo en los siguientes días. No luce tan complejo, pues ese evidente que la mayor base del mismo se formará con los nacionales que militan fuera de México. Esto no significa que ningún otro jugador en Liga MX tenga la más mínima opción de estar la lista final.