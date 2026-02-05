Dura sanción a Rodrygo por insultar al árbitro en la derrota del Real Madrid frente al Benfica

El Real Madrid ha recibido un duro golpe en su camino por la Champions League 2025/26, ya que su atacante brasileño Rodrygo Goes fue sancionado con dos partidos de suspensión por la UEFA tras su expulsión en el partido decisivo contra el Benfica en la fase de grupos

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodrygo has been given a 2-match suspension in the Champions League for abusive language during the last game against Benfica.



He will now miss both playoff games against the same opposition.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/r3zOOmPl12 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 5, 2026

La expulsión se produjo en el tiempo añadido del encuentro en Lisboa, tras un altercado con el árbitro y gestos de protesta que le valieron dos tarjetas amarillas en cuestión de minutos, lo que derivó en la roja directa. Fue un episodio inusual en la carrera del delantero, que había mantenido hasta entonces un expediente muy limpio con el Real Madrid

La UEFA decidió aplicar la sanción mínima correspondiente por conducta inapropiada hacia el colegiado, lo que se traduce en dos encuentros de suspensión en la competición continental. Esto significa que el brasileño se perderá tanto el partido de ida como el de vuelta de la eliminatoria de playoff que enfrenta al Real Madrid con el Benfica, en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos de Europa.

Rodrygo ya se pronunció públicamente tras el incidente, pidiendo disculpas a aficionados, compañeros y al club, admitiendo que se dejó llevar por la frustración del momento y reconociendo la gravedad de sus acciones y sus consecuencias para el equipo

La ausencia de Rodrygo complica los planes del técnico y del conjunto blanco, que no solo perdió un partido clave en Lisboa (4-2) y quedó relegado a la repesca, sino que además afronta los duelos sin uno de sus principales atacantes.



El Real Madrid ahora tendrá que buscar alternativas ofensivas para suplir al brasileño en una fase crucial de la Champions, donde no se puede permitir margen de error si quiere avanzar hacia las rondas finales

¿Sentirá el Merengue la ausencia de Rodrygo cuando se enfrente al Benfica?

MÁS INFORMACIÓN DEL REAL MADRID: