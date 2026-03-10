Durdevic, un fichaje que aún no despega en Rayados

La llegada de Uroš Durdevic a Monterrey generó expectativas dentro del entorno del club, pero el delantero montenegrino atraviesa un inicio complicado en su etapa con Rayados. El atacante fue incorporado durante el cierre del mercado invernal como una solución de emergencia tras la salida de Germán Berterame.

El movimiento respondió a la necesidad de reforzar la ofensiva del equipo en un momento clave de la temporada. La directiva buscaba un delantero con experiencia y capacidad goleadora inmediata, confiando en el historial que Durdevic había construido previamente dentro del futbol mexicano.

▶️ "Hablé con gente del Monterrey y me dicen que Uros Durdevic no está a gusto en el equipo, no se siente arropado, no le dan balones, no lleva ni un solo gol y ni un tiro a la portería, y me dicen que se sentía más a gusto en el Atlas"



El #ComentarioAlDía

Sin embargo, el proceso de adaptación del delantero ha resultado más complejo de lo esperado. Desde su llegada al conjunto regiomontano, el atacante no ha logrado integrarse completamente al funcionamiento colectivo del equipo, situación que se refleja tanto en su desempeño dentro del campo como en su influencia ofensiva.

Reportes recientes indican que el futbolista no se siente del todo cómodo dentro del entorno del club. Fuentes cercanas al equipo señalan que Durdevic no ha logrado encontrar su lugar dentro del esquema ofensivo y que incluso percibe una falta de conexión con el funcionamiento del equipo.

El contraste resulta evidente si se compara con el rendimiento que el delantero mostró durante su etapa con Atlas. En el conjunto rojinegro, el atacante logró consolidarse como una referencia ofensiva importante, adaptándose con rapidez al sistema y mostrando una relación mucho más natural con el juego colectivo.

En Monterrey, la situación ha sido distinta. La dinámica ofensiva del equipo, basada en transiciones rápidas y rotaciones constantes en ataque, parece no haber favorecido todavía las características del delantero, quien continúa buscando su lugar dentro de la estructura táctica.

Los números también reflejan el complicado inicio que atraviesa el atacante en su nueva etapa. Hasta el momento, Durdevic no ha logrado registrar anotaciones con Rayados, una situación que comienza a generar presión en torno a su rendimiento dentro del club.

Más preocupante aún es el dato relacionado con su participación ofensiva. El delantero no solo se mantiene sin goles, sino que tampoco ha conseguido realizar disparos a portería desde su llegada al equipo, una estadística que refleja las dificultades que enfrenta para involucrarse en las jugadas de ataque.

En el entorno del club existe la conciencia de que el proceso de adaptación puede requerir tiempo. No obstante, la exigencia deportiva de una institución como Monterrey obliga a que los refuerzos respondan rápidamente dentro del terreno de juego.

Por ahora, el desafío para Durdevic será encontrar la manera de integrarse plenamente al funcionamiento del equipo. Su capacidad goleadora está comprobada dentro del futbol mexicano, pero necesitará recuperar confianza y conexión con el juego colectivo para revertir un inicio que ha estado lejos de lo esperado.