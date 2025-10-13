Sports Illustrated Fútbol

EA Sports FC 25: las camisetas más bonitas del juego

Las selecciones nacionales dominan las elecciones de los usuarios.
La camiseta de Portugal está entre las favoritas
La camiseta de Portugal está entre las favoritas | ATPImages/GettyImages

Se trata de una de las funcionas más queridas por los usuarios del FC (antes FIFA): puedes elegir tus camisetas en determinados modos. De hecho, particularmente en el modo club o Ultimate Team, los jugadores pueden equipar camisetas reales, siempre que la licencia tenga los derechos del club o nación en cuestión.

EA Sports tiene cada vez mayor interacción con la comunidad. Por eso te ofrecemos una lista de camisetas disponibles que te invitamos a conocer y también presentamos nuestro top 5 de as más bonitas.

Algunas sugerencias de camisetas en FC 25

  • Lechia Gdansk (fuera)
  • Estrella Roja FC (visita)
  • Fulham (tercera camiseta)
  • Blackpool (visita)
  • Arsenal (tercera)
  • Bournemouth (tercera)
  • Selección de México (visita)
  • Real Madrid (tercera)
  • Los Ángeles F.C. (visita)
  • Racing Louisville (local)
  • Orlando Pride (local)

Nuestro Top 5 de camisetas para usar en FC 25:

1. Minnesota FC (visita)

Joseph Rosales, Carlos Harvey, Dominik Marczuk
La camiseta del Minnesota United FC es una de las más vistosas | Chris Gardner/GettyImages

La alternativa del club de la MLS fue una de las más usadas en el modo club y volvió con pocos retoques para esta edición del juego. Sin dudas se verá seguido en los partidos online.

2. Selección de Alemania (visita)

FBL-EURO-2024-GER-PRESSER
Una de las equipaciones de Alemania en la Euro 2024 está entre las favoritas en EA Sports | TOBIAS SCHWARZ/GettyImages

Con un estilo disruptivo, los alemanes hicieron ruido este verano con su camiseta alternativa para la Eurocopa. En el FC 25 está lograda a la perfección y se espera que sea una de las más elegidas.

3. Selección de México (local)

Orbelin Pineda, Cesar Montes, Jesus Gallardo, Julian Quinones
La camiseta de local de México ha causado sensación | Meg Oliphant/GettyImages

Con una mezcla de modernidad y tradición, la selección azteca sorprendió a propios y extraños con una camsieta para coleccionar tanto en la vida real como en el videojuego.

4. Selección de Escocia (visita)

Billy Gilmour
La camiseta de Escocia aparece en el ranking | Fran Santiago/GettyImages

También utilizada durante la Euro, fue una de las sensaciones en cuanto a marketing y será muy vista en el FC 25.

5. Selección de Portugal (visita)

Cristiano Ronaldo
La equipación alternativa de Portugal dio de qué hablar | Gualter Fatia/GettyImages

También inspirada en las tradiciones del país, y con cierta sorpresa por la elección del color, Portugal utiliza una camiseta alternativa que da que hablar.

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

