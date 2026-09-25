EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas colombianos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?

El EA Sports FC 27 sigue en boca de todos los amantes del videojuego. Cada vez el título de fútbol se vuelve más realista y un detalle que agrada a muchos de los consumidores es poder ver el rostro real de los futbolistas.

¡LA PEOR ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA!



Se conoció la carta de Luis Díaz para el EA Sports FC 27. El colombiano subió la media de 85 a 88, pero bajó stats en casi todo.



Hizo muchos goles la temporada pasada, pero no pareció importar mucho. Su carta es peor que la del EA Sports… pic.twitter.com/zfwQkOGgb9 — Gol Garra (@ElGolGarracol) August 17, 2026

Hace un año, más de 30 jugadores de Colombia contaban con su rostro escaneado, así que una vez más no fue la excepción. Entre ellos está el delantero Luis Díaz del Báyern Múnich de Alemania, que hasta aparece con el color del cabello similar al que utiliza en la vida real. Esto no es novedad ya que El Guajiro se trata de una figura destacada a nivel internacional, por ello cuenta con un face scan sumamente detallado y actualizado.



También está el lateral derecho Daniel Muñoz del Nottingham Forest de Inglaterra, que es de los más parecidos a la vida real, así como el veterano mediocampista James Rodríguez, quien acaba de firmar contrato con el Atlético Nacional de su país. Asimismo, Davinson Sánchez (Galatasaray), al mantenerse durante varios años en el radar de la Premier League y competiciones europeas, cuenta con un escaneo facial fiel, pero tiene algo desactualizada su cara, pareciéndose más a su versión del 2019 con el Tottenham.



Otros más que aparecen con su rostro real son los delanteros Duvan Zapata (Torino), Jhon Córdoba y Cucho Hernández (Real Betis), este último pareciéndose totalmente. A la vez, Jhon Durán (Al Nassr) se parece mucho, tal como Roger Martínez (Al Shabab) y Sebastián Villa (Boca Juniors).

Colombia en el Mundial 2026 | NurPhoto/GettyImages

En el listado de caras reales también tenemos a Johan Mojica (Getafe), Jhon Lucumí (Juvetus), Juan Fernando Quintero, Luis Muriel (Junior FC), Matheus Uribe (Atlético Nacional), Yáser Asprilla (Getafe), Gustavo Puerta (Olympiacos) y David Ospina (Atlante). Para algunos aficionados, aunque Yerri Mina (Cagliari) tiene escaneado su rostro está bastante lejos de parecerse, mientras que a Jefferson Lerma (Crystal Palace) sólo le falta actualizarse su peinado.



Para alegría del pueblo cafetalero, aún hay más elementos con scan face para llegar a un total de 40. Juan Cabal (Juventus), Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Déiver Machado, Fernando Román (Atlético Nacional), Dani Torres (Santa Fe), Miguel Borja (América), Devis Vásquez (AS Roma), Frank Fabra (Independiente Medellín), Jhon Solís (Birmingham City), Dairon Asprilla (Bolívar), Helibelton Palacios (Santa Fe), David Mackalister Silva (Millonarios), Diego Chará (Portland Timbers), Ómar Bertel (América de Cali), Steven Alzate (Atlanta United), Stiven Vega (Millonarios), Ian Poveda (Atlético Nacinal), Álex Rambal (Always Ready) y Julián Angulo (Santa Fe).



Lamentablemente, otros como Richard Ríos, Luis Suárez, Álvaro Montero y Nelson Deossa no cuentan con el escaneo real, pero posiblemente en un futuro los veamos.

Colombianos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27

Futbolista Club Rating Luis Díaz Bayern Múnich 88 Daniel Muñoz Nottingham Forest 82 James Rodríguez 80 Davinson Sánchez Galatasaray 80 Duvan Zapata Torino 79 Jhon Córdoba 79 Cucho Hernández Real Betis 79 Jhon Durán Al Nassr 78 Roger Martínez Al Shabab 77 Sebastián Villa Boca Junors 77 Johan Mojica Getafe 76 Jhon Lucumí Juventus 76 Juanfer Quintero 76 Yerri Mina Cagliari 76 Jefferson Lerma Crystal Palace 76 Luis Muriel Junior FC 75 Matheus Uribe Atlético Nacional 74 Yáser Asprilla Getafe 74 Gustavo Puerta Olympiacos 74 David Ospina Atlante 74 Juan Cabal Juventus 74 Jorman Campuzano Atlético Nacional 73 Yerson Mosquera Wolverhampton Wanderers 73 Déiver Machado 73 Fernando Román Atlético Nacional 73 Dani Torres Independiente Santa Fe 72 Miguel Borja América 72 Devis Vásquez AS Roma 72 Frank Fabra Independiente Medellín 71 Jhon Solís Birmingham City 71 Dairon Asprilla Bolívar 70 Helibelton Palacios Independiente Santa Fe 70 David Mackalister Silva Millonarios 70 Diego Chará Portland Timbers 69 Ómar Bertel América de Cali 69 Steven Alzate Atlanta United 69 Stiven Vega Millonarios 68 Ian Poveda Atlético Nacional 68 Álex Rambal Always Ready 67 Julián Angulo Independiente Santa Fe 66