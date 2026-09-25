EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas colombianos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?
El EA Sports FC 27 sigue en boca de todos los amantes del videojuego. Cada vez el título de fútbol se vuelve más realista y un detalle que agrada a muchos de los consumidores es poder ver el rostro real de los futbolistas.
Hace un año, más de 30 jugadores de Colombia contaban con su rostro escaneado, así que una vez más no fue la excepción. Entre ellos está el delantero Luis Díaz del Báyern Múnich de Alemania, que hasta aparece con el color del cabello similar al que utiliza en la vida real. Esto no es novedad ya que El Guajiro se trata de una figura destacada a nivel internacional, por ello cuenta con un face scan sumamente detallado y actualizado.
También está el lateral derecho Daniel Muñoz del Nottingham Forest de Inglaterra, que es de los más parecidos a la vida real, así como el veterano mediocampista James Rodríguez, quien acaba de firmar contrato con el Atlético Nacional de su país. Asimismo, Davinson Sánchez (Galatasaray), al mantenerse durante varios años en el radar de la Premier League y competiciones europeas, cuenta con un escaneo facial fiel, pero tiene algo desactualizada su cara, pareciéndose más a su versión del 2019 con el Tottenham.
Otros más que aparecen con su rostro real son los delanteros Duvan Zapata (Torino), Jhon Córdoba y Cucho Hernández (Real Betis), este último pareciéndose totalmente. A la vez, Jhon Durán (Al Nassr) se parece mucho, tal como Roger Martínez (Al Shabab) y Sebastián Villa (Boca Juniors).
En el listado de caras reales también tenemos a Johan Mojica (Getafe), Jhon Lucumí (Juvetus), Juan Fernando Quintero, Luis Muriel (Junior FC), Matheus Uribe (Atlético Nacional), Yáser Asprilla (Getafe), Gustavo Puerta (Olympiacos) y David Ospina (Atlante). Para algunos aficionados, aunque Yerri Mina (Cagliari) tiene escaneado su rostro está bastante lejos de parecerse, mientras que a Jefferson Lerma (Crystal Palace) sólo le falta actualizarse su peinado.
Para alegría del pueblo cafetalero, aún hay más elementos con scan face para llegar a un total de 40. Juan Cabal (Juventus), Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Déiver Machado, Fernando Román (Atlético Nacional), Dani Torres (Santa Fe), Miguel Borja (América), Devis Vásquez (AS Roma), Frank Fabra (Independiente Medellín), Jhon Solís (Birmingham City), Dairon Asprilla (Bolívar), Helibelton Palacios (Santa Fe), David Mackalister Silva (Millonarios), Diego Chará (Portland Timbers), Ómar Bertel (América de Cali), Steven Alzate (Atlanta United), Stiven Vega (Millonarios), Ian Poveda (Atlético Nacinal), Álex Rambal (Always Ready) y Julián Angulo (Santa Fe).
Lamentablemente, otros como Richard Ríos, Luis Suárez, Álvaro Montero y Nelson Deossa no cuentan con el escaneo real, pero posiblemente en un futuro los veamos.
Colombianos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27
Futbolista
Club
Rating
Luis Díaz
Bayern Múnich
88
Daniel Muñoz
Nottingham Forest
82
James Rodríguez
80
Davinson Sánchez
Galatasaray
80
Duvan Zapata
Torino
79
Jhon Córdoba
79
Cucho Hernández
Real Betis
79
Jhon Durán
Al Nassr
78
Roger Martínez
Al Shabab
77
Sebastián Villa
Boca Junors
77
Johan Mojica
Getafe
76
Jhon Lucumí
Juventus
76
Juanfer Quintero
76
Yerri Mina
Cagliari
76
Jefferson Lerma
Crystal Palace
76
Luis Muriel
Junior FC
75
Matheus Uribe
Atlético Nacional
74
Yáser Asprilla
Getafe
74
Gustavo Puerta
Olympiacos
74
David Ospina
Atlante
74
Juan Cabal
Juventus
74
Jorman Campuzano
Atlético Nacional
73
Yerson Mosquera
Wolverhampton Wanderers
73
Déiver Machado
73
Fernando Román
Atlético Nacional
73
Dani Torres
Independiente Santa Fe
72
Miguel Borja
América
72
Devis Vásquez
AS Roma
72
Frank Fabra
Independiente Medellín
71
Jhon Solís
Birmingham City
71
Dairon Asprilla
Bolívar
70
Helibelton Palacios
Independiente Santa Fe
70
David Mackalister Silva
Millonarios
70
Diego Chará
Portland Timbers
69
Ómar Bertel
América de Cali
69
Steven Alzate
Atlanta United
69
Stiven Vega
Millonarios
68
Ian Poveda
Atlético Nacional
68
Álex Rambal
Always Ready
67
Julián Angulo
Independiente Santa Fe
66
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.