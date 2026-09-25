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Sports Illustrated

EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas colombianos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?

Más de 30 futbolistas cafetaleros aparecen con su rostro real, encabezados por Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Cucho Hernández y Davinson Sánchez.
Mauricio Gasca|
Luis Díaz encabeza a los colombianos con rostro real en el EA Sports FC 27
Luis Díaz encabeza a los colombianos con rostro real en el EA Sports FC 27 | Adam Pretty/GettyImages

El EA Sports FC 27 sigue en boca de todos los amantes del videojuego. Cada vez el título de fútbol se vuelve más realista y un detalle que agrada a muchos de los consumidores es poder ver el rostro real de los futbolistas.

Hace un año, más de 30 jugadores de Colombia contaban con su rostro escaneado, así que una vez más no fue la excepción. Entre ellos está el delantero Luis Díaz del Báyern Múnich de Alemania, que hasta aparece con el color del cabello similar al que utiliza en la vida real. Esto no es novedad ya que El Guajiro se trata de una figura destacada a nivel internacional, por ello cuenta con un face scan sumamente detallado y actualizado.

También está el lateral derecho Daniel Muñoz del Nottingham Forest de Inglaterra, que es de los más parecidos a la vida real, así como el veterano mediocampista James Rodríguez, quien acaba de firmar contrato con el Atlético Nacional de su país. Asimismo, Davinson Sánchez (Galatasaray), al mantenerse durante varios años en el radar de la Premier League y competiciones europeas, cuenta con un escaneo facial fiel, pero tiene algo desactualizada su cara, pareciéndose más a su versión del 2019 con el Tottenham.

Otros más que aparecen con su rostro real son los delanteros Duvan Zapata (Torino), Jhon Córdoba y Cucho Hernández (Real Betis), este último pareciéndose totalmente. A la vez, Jhon Durán (Al Nassr) se parece mucho, tal como Roger Martínez (Al Shabab) y Sebastián Villa (Boca Juniors).

Jhon Lucumí, Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Luis Suárez, Johan Mojica, Luis Díaz, James Rodríguez
Colombia en el Mundial 2026 | NurPhoto/GettyImages

En el listado de caras reales también tenemos a Johan Mojica (Getafe), Jhon Lucumí (Juvetus), Juan Fernando Quintero, Luis Muriel (Junior FC), Matheus Uribe (Atlético Nacional), Yáser Asprilla (Getafe), Gustavo Puerta (Olympiacos) y David Ospina (Atlante). Para algunos aficionados, aunque Yerri Mina (Cagliari) tiene escaneado su rostro está bastante lejos de parecerse, mientras que a Jefferson Lerma (Crystal Palace) sólo le falta actualizarse su peinado.

Para alegría del pueblo cafetalero, aún hay más elementos con scan face para llegar a un total de 40. Juan Cabal (Juventus), Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Déiver Machado, Fernando Román (Atlético Nacional), Dani Torres (Santa Fe), Miguel Borja (América), Devis Vásquez (AS Roma), Frank Fabra (Independiente Medellín), Jhon Solís (Birmingham City), Dairon Asprilla (Bolívar), Helibelton Palacios (Santa Fe), David Mackalister Silva (Millonarios), Diego Chará (Portland Timbers), Ómar Bertel (América de Cali), Steven Alzate (Atlanta United), Stiven Vega (Millonarios), Ian Poveda (Atlético Nacinal), Álex Rambal (Always Ready) y Julián Angulo (Santa Fe).

Lamentablemente, otros como Richard Ríos, Luis Suárez, Álvaro Montero y Nelson Deossa no cuentan con el escaneo real, pero posiblemente en un futuro los veamos.

Colombianos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27

Futbolista

Club

Rating

Luis Díaz

Bayern Múnich

88

Daniel Muñoz

Nottingham Forest

82

James Rodríguez

80

Davinson Sánchez

Galatasaray

80

Duvan Zapata

Torino

79

Jhon Córdoba

79

Cucho Hernández

Real Betis

79

Jhon Durán

Al Nassr

78

Roger Martínez

Al Shabab

77

Sebastián Villa

Boca Junors

77

Johan Mojica

Getafe

76

Jhon Lucumí

Juventus

76

Juanfer Quintero

76

Yerri Mina

Cagliari

76

Jefferson Lerma

Crystal Palace

76

Luis Muriel

Junior FC

75

Matheus Uribe

Atlético Nacional

74

Yáser Asprilla

Getafe

74

Gustavo Puerta

Olympiacos

74

David Ospina

Atlante

74

Juan Cabal

Juventus

74

Jorman Campuzano

Atlético Nacional

73

Yerson Mosquera

Wolverhampton Wanderers

73

Déiver Machado

73

Fernando Román

Atlético Nacional

73

Dani Torres

Independiente Santa Fe

72

Miguel Borja

América

72

Devis Vásquez

AS Roma

72

Frank Fabra

Independiente Medellín

71

Jhon Solís

Birmingham City

71

Dairon Asprilla

Bolívar

70

Helibelton Palacios

Independiente Santa Fe

70

David Mackalister Silva

Millonarios

70

Diego Chará

Portland Timbers

69

Ómar Bertel

América de Cali

69

Steven Alzate

Atlanta United

69

Stiven Vega

Millonarios

68

Ian Poveda

Atlético Nacional

68

Álex Rambal

Always Ready

67

Julián Angulo

Independiente Santa Fe

66

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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