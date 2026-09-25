EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas mexicanos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?
En el EA Sports FC 27, varios futbolistas mexicanos y jugadores destacados de la Liga MX cuentan con un rostro escaneado (face scan) real o actualizado.
Entre los futbolistas mexicanos y jugadores del torneo local con rostros escaneados o modelados de alta fidelidad en esta edición están varios jugadores de la Liga MX y selección mexicana.
Entre los 39 jugadores que cuentan con este beneficio 30 son pertenecientes a la Liga MX y 9 al fútbol extranjero.
Cabe recordar que, en la edición pasada solamente hubo 11 jugadores mexicanos con rostro escaneado cuando aún no regresaba la liga al videojuego.
EA recuperó la licencia de la Liga MX
Hay que recordar que, la Liga MX volvió oficialmente a EA Sports FC 27. Los clubes, jugadores e identidad del fútbol mexicano regresaron a la franquicia después de cinco años fuera del videojuego de Electronic Arts.
El máximo circuito azteca apareció por última vez en FIFA 22. Después quedó fuera de FIFA 23, FC 24, FC 25 y FC 26, como consecuencia del acuerdo de exclusividad que mantuvo con Konami y eFootball.
En la siguiente tabla colocamos a los 39 futbolistas mexicanos que pueden verse idénticos en el videojuego.
Los futbolistas mexicanos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27
Jugador
GRL
Potencial
Posición
Club
Julián Quiñones
84
84
ST LW CAM LM
Al Qadsiah FC
Raúl Jiménez
78
84
ST
Wolverhampton
Santiago Giménez
78
82
ST
FC Porto
Roberto Alvarado
78
81
RM LM CAM RW LW ST
Chivas
Alexis Vega
77
78
LW ST LM CAM
Toluca
Edson Álvarez
77
81
CDM CM CB
West Ham
Marcel Ruiz
77
82
CM CAM CDM
Toluca
Erik Lira
77
84
CDM CM CB
Cruz Azul
Luis Romo
76
77
CDM CM CB
Chivas
Johan Vásquez
75
78
CB
Genoa
Gilberto Mora
74
87
CAM LW CM LM
Tijuana
Hirving Lozano
74
82
LW RW LM RM
LA Galaxy
Brian Gutiérrez
74
82
CAM LM CM LW
Chivas
Jorge Sánchez
73
76
RB
Atlas
Jesús Angulo
73
73
CAM LW CM
Toluca
Obed Vargas
72
83
CDM CM LM LW
Atlético de Madrid
Jesús Corona
72
84
RW LW CAM RM LM CM
Monterrey
Fernando Beltrán
71
71
CM CDM
León
Héctor Herrera
71
82
CM CDM CB
Houston Dynamo
Henry Martín
71
79
ST
América
Uriel Antuna
71
76
RW LW RM LM
Pumas
Juan Sánchez
71
73
CB
Atlas
Diego Reyes
70
78
CB
Querétaro
Francisco Venegas
70
71
LB CB
Pachuca
Antonio Briseño
70
71
CB
Toluca
Carlos Salcedo
70
77
CB
Monterrey
Érick Gutiérrez
70
77
CM CDM
Toluca
Sebastián Córdova
70
76
CAM LW RW CM LM
Pumas
Haret Ortega
69
74
CB
FC Juárez
Rodolfo Pizarro
69
77
CAM LW CM LM
Pachuca
Álex Padilla
69
79
GK
Athletic Club
Rubén González
69
69
CDM CM
Chivas
Juan Pablo Vigón
69
75
CM CDM
Tigres
Javier Aquino
68
77
RB LB RM
FC Juárez
Alan Mozo
68
75
RB RM
Cruz Azul
Óscar Jiménez
66
73
GK
Atlante
Raymundo Fulgencio
66
69
RM LM RW
FC Juárez
Eduardo Tercero
64
71
CB
Atlante
Carlos Vargas
63
66
CB LB LM
Necaxa
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Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.