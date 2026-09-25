EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas mexicanos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?

En el EA Sports FC 27, varios futbolistas mexicanos y jugadores destacados de la Liga MX cuentan con un rostro escaneado (face scan) real o actualizado.

Entre los futbolistas mexicanos y jugadores del torneo local con rostros escaneados o modelados de alta fidelidad en esta edición están varios jugadores de la Liga MX y selección mexicana.

Entre los 39 jugadores que cuentan con este beneficio 30 son pertenecientes a la Liga MX y 9 al fútbol extranjero.

Cabe recordar que, en la edición pasada solamente hubo 11 jugadores mexicanos con rostro escaneado cuando aún no regresaba la liga al videojuego.

EA recuperó la licencia de la Liga MX

Hay que recordar que, la Liga MX volvió oficialmente a EA Sports FC 27. Los clubes, jugadores e identidad del fútbol mexicano regresaron a la franquicia después de cinco años fuera del videojuego de Electronic Arts.

El máximo circuito azteca apareció por última vez en FIFA 22. Después quedó fuera de FIFA 23, FC 24, FC 25 y FC 26, como consecuencia del acuerdo de exclusividad que mantuvo con Konami y eFootball.

En la siguiente tabla colocamos a los 39 futbolistas mexicanos que pueden verse idénticos en el videojuego.

Los futbolistas mexicanos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27

Jugador GRL Potencial Posición Club Julián Quiñones 84 84 ST LW CAM LM Al Qadsiah FC Raúl Jiménez 78 84 ST Wolverhampton Santiago Giménez 78 82 ST FC Porto Roberto Alvarado 78 81 RM LM CAM RW LW ST Chivas Alexis Vega 77 78 LW ST LM CAM Toluca Edson Álvarez 77 81 CDM CM CB West Ham Marcel Ruiz 77 82 CM CAM CDM Toluca Erik Lira 77 84 CDM CM CB Cruz Azul Luis Romo 76 77 CDM CM CB Chivas Johan Vásquez 75 78 CB Genoa Gilberto Mora 74 87 CAM LW CM LM Tijuana Hirving Lozano 74 82 LW RW LM RM LA Galaxy Brian Gutiérrez 74 82 CAM LM CM LW Chivas Jorge Sánchez 73 76 RB Atlas Jesús Angulo 73 73 CAM LW CM Toluca Obed Vargas 72 83 CDM CM LM LW Atlético de Madrid Jesús Corona 72 84 RW LW CAM RM LM CM



33 Monterrey Fernando Beltrán 71 71 CM CDM León Héctor Herrera 71 82 CM CDM CB Houston Dynamo Henry Martín 71 79 ST América Uriel Antuna 71 76 RW LW RM LM Pumas Juan Sánchez 71 73 CB Atlas Diego Reyes 70 78 CB Querétaro Francisco Venegas 70 71 LB CB Pachuca Antonio Briseño 70 71 CB Toluca Carlos Salcedo 70 77 CB Monterrey Érick Gutiérrez 70 77 CM CDM Toluca Sebastián Córdova 70 76 CAM LW RW CM LM Pumas Haret Ortega 69 74 CB FC Juárez Rodolfo Pizarro 69 77 CAM LW CM LM Pachuca Álex Padilla 69 79 GK Athletic Club Rubén González 69 69 CDM CM Chivas Juan Pablo Vigón 69 75 CM CDM Tigres Javier Aquino 68 77 RB LB RM FC Juárez Alan Mozo 68 75 RB RM Cruz Azul Óscar Jiménez 66 73 GK Atlante Raymundo Fulgencio 66 69 RM LM RW FC Juárez Eduardo Tercero 64 71 CB Atlante Carlos Vargas 63 66 CB LB LM Necaxa