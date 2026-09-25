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Sports Illustrated

EA Sports FC 27: ¿qué futbolistas mexicanos tienen rostro escaneado y aparecen con face scan?

En esta edición hay 39 futbolistas mexicanos con la cara escaneada
Benjamín Guerra|
Los mexicanos escaneados en el EA Sports FC 27
Los mexicanos escaneados en el EA Sports FC 27 | Quality Sport Images/GettyImages

En el EA Sports FC 27, varios futbolistas mexicanos y jugadores destacados de la Liga MX cuentan con un rostro escaneado (face scan) real o actualizado.

Entre los futbolistas mexicanos y jugadores del torneo local con rostros escaneados o modelados de alta fidelidad en esta edición están varios jugadores de la Liga MX y selección mexicana.

Entre los 39 jugadores que cuentan con este beneficio 30 son pertenecientes a la Liga MX y 9 al fútbol extranjero.

Cabe recordar que, en la edición pasada solamente hubo 11 jugadores mexicanos con rostro escaneado cuando aún no regresaba la liga al videojuego.

EA recuperó la licencia de la Liga MX

Hay que recordar que, la Liga MX volvió oficialmente a EA Sports FC 27. Los clubes, jugadores e identidad del fútbol mexicano regresaron a la franquicia después de cinco años fuera del videojuego de Electronic Arts.

El máximo circuito azteca apareció por última vez en FIFA 22. Después quedó fuera de FIFA 23, FC 24, FC 25 y FC 26, como consecuencia del acuerdo de exclusividad que mantuvo con Konami y eFootball.

En la siguiente tabla colocamos a los 39 futbolistas mexicanos que pueden verse idénticos en el videojuego.

Los futbolistas mexicanos con rostro escaneado en el EA Sports FC 27

Jugador

GRL

Potencial

Posición

Club

Julián Quiñones

84

84

ST LW CAM LM

Al Qadsiah FC

Raúl Jiménez

78

84

ST

Wolverhampton

Santiago Giménez

78

82

ST

FC Porto

Roberto Alvarado

78

81

RM LM CAM RW LW ST

Chivas

Alexis Vega

77

78

LW ST LM CAM

Toluca

Edson Álvarez

77

81

CDM CM CB

West Ham

Marcel Ruiz

77

82

CM CAM CDM

Toluca

Erik Lira

77

84

CDM CM CB

Cruz Azul

Luis Romo

76

77

CDM CM CB

Chivas

Johan Vásquez

75

78

CB

Genoa

Gilberto Mora

74

87

CAM LW CM LM

Tijuana

Hirving Lozano

74

82

LW RW LM RM

LA Galaxy

Brian Gutiérrez

74

82

CAM LM CM LW

Chivas

Jorge Sánchez

73

76

RB

Atlas

Jesús Angulo

73

73

CAM LW CM

Toluca

Obed Vargas

72

83

CDM CM LM LW

Atlético de Madrid

Jesús Corona

72

84

RW LW CAM RM LM CM

33

Monterrey

Fernando Beltrán

71

71

CM CDM

León

Héctor Herrera

71

82

CM CDM CB

Houston Dynamo

Henry Martín

71

79

ST

América

Uriel Antuna

71

76

RW LW RM LM

Pumas

Juan Sánchez

71

73

CB

Atlas

Diego Reyes

70

78

CB

Querétaro

Francisco Venegas

70

71

LB CB

Pachuca

Antonio Briseño

70

71

CB

Toluca

Carlos Salcedo

70

77

CB

Monterrey

Érick Gutiérrez

70

77

CM CDM

Toluca

Sebastián Córdova

70

76

CAM LW RW CM LM

Pumas

Haret Ortega

69

74

CB

FC Juárez

Rodolfo Pizarro

69

77

CAM LW CM LM

Pachuca

Álex Padilla

69

79

GK

Athletic Club

Rubén González

69

69

CDM CM

Chivas

Juan Pablo Vigón

69

75

CM CDM

Tigres

Javier Aquino

68

77

RB LB RM

FC Juárez

Alan Mozo

68

75

RB RM

Cruz Azul

Óscar Jiménez

66

73

GK

Atlante

Raymundo Fulgencio

66

69

RM LM RW

FC Juárez

Eduardo Tercero

64

71

CB

Atlante

Carlos Vargas

63

66

CB LB LM

Necaxa

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.

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