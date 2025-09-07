Ecuador vs Argentina: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección Argentina buscará cerrar sus Eliminatorias con otro triunfo de cara al próximo Mundial 2026, en este caso enfrentando como visitante a Ecuador.

Luego de la despedida de Leo Messi en partidos oficiales ante su público en la goleada 3-0 ante Venezuela, se decidió que el argentino no viaje, por lo que no estará ante La Tri, al igual que Cristian Cuti Romero, que llegó al límite de amarillas y está suspendido.

El equipo de Lionel Scaloni está clasificado al Mundial al igual que rival, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que en materia de puntos está realizando su mejor Eliminatoria histórica.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: Guayaquil, Ecuador

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

Horario: 19 (costa este de Estados Unidos), 19 (México), 20.00 (Argentina) y 01.00 (España).

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

¿Cómo se podrá ver Argentina vs Ecuador en TV y streaming online?

Argentina: TyCSports - Telefé

México: ViXAmazon Prime Video

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO

Últimos 5 partidos de Argentina

Rival Resultado Competición Venezuela 3-0 V Eliminatorias Colombia 1-1 E Eliminatorias Chile 1-0 V Eliminatorias Brasil 4-1 V Eliminatorias Uruguay 1-0 V Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Ecuador

Rival Resultado Competición Paraguay 0-0 E Eliminatorias Perú 0-0 E Eliminatorias Brasil 0-0 E Eliminatorias Chile 0-0 E Eliminatorias Venezuela 2-1 V Eliminatorias

Noticias de la selección Argentina

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

Gana, gusta y golea. Sólida. Con nombres y alternativas muy claras. Sin Cuti Romero ni Messi, pero con Balerdi y Mastantuono asomando. A ellos se suman Nico Paz y Thiago Almada. Todos nombres de jerarquía para la campeona del mundo, que sin dudas es candidata al bicampeonato.

Alineación prevista de Argentina vs. Ecuador (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensores: Molina, Romero, Otamendi, Acuña

Mediocampistas: De Paul, Paredes, Mac Allister o Almada

Delanteros: Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Noticias de la selección de Ecuador

Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Christian Alvarenga/GettyImages

Gran campaña para los dirigidos por Sebastián Beccacece, que tiene 26 puntos y está ya clasificada. Sebastián Beccacece, rompió un récord histórico tras el empate sin goles frente a Paraguay en Asunción, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ecuador alcanzó el invicto más largo de su historia: 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, superando las rachas de nueve encuentros sin perder que se lograron anteriormente bajo la dirección de Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro. Sin embargo, a diferencia de aquellas marcas, esta racha invicta se logró exclusivamente en partidos oficiales. La última vez que Ecuador perdió fue el 6 de septiembre de 2024, en el debut de Beccacece como técnico de la Tri, cuando cayó 1-0 ante Brasil en Curitiba. Desde entonces, la Tricolor sumó cuatro victorias y seis empates, todos con marcador de 0-0.

Gracias a esta sólida campaña, la selección aseguró su clasificación al quinto Mundial de su historia.

Alineación prevista de Ecuador vs Argentina (4-2-3-1):

Portero: Galíndez

Defensores: Estupiñan, Hincapie, Pacho, Ordoñez

Mediocampistas: Angulo, Vite, Alcivar, Preciado; Paez

Delanteros: Valencia

Predicción del marcador entre Ecuador vs. Argentina

Predicción SI: Ecuador 1 - Argentina 2