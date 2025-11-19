Este sábado en el Alamadome Stadium, la selección de México se enfrenta a su similar de Paraguay para su segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, luego de haber igualado sin anotaciones ante Uruguay el pasado fin de semana, esperando por fin, vencer a un rival de la CONMEBOL, algo que se le ha dificultado a Javier Aguirre, pues de sus pasados encuentros de este año han sacado una derrota 0-4 contra Colombia y un empate 1-1 ante Ecuador.

#AmistosoInternacional | Medio tiempo



No se rompe la igualdad en la primera mitad



🇲🇽 México 0-0 Paraguay 🇵🇾



EN VIVO 🔴 https://t.co/twLePmUHNL pic.twitter.com/bBl6NFe95p — La Afición (@laaficion) November 19, 2025

Pese a los rumores que mencionaban que Luis Malagón no estaría bajo el arco porque tenía una lesión en el tobillo, al final, apareció como inicial. Eso sí, El Vasco llevó a cabo varios cambios además del guardameta, ya que lanzó de arranque a Gilberto Mora, Chiquete Orozco, Mateo Chávez, Orbelín Pineda, Erik Lira y Jorge Ruvalcaba, esperando que aquellos que no han visto minutos como Fidel Ambriz, Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Armando González y Alexis Gutiérrez, reciban minutos para poder mostrar sus condiciones. Los únicos que repitieron son Raúl Jiménez, que se ganó la enemistad de algunos aficionados tras sus palabras de llevar los juegos a Estados Unidos para no abuchearlos, Israel Reyes y Edson Álvarez.

La que falló Edson Álvarez!!! pic.twitter.com/UZrfizp3YC — Salvador Aguilera (@AguileraSports) November 19, 2025

Al minuto 22, Mora ejecutó un tiro libre que llevaba dirección de arco, pero el guardameta Orlando Gil alcanzó a evitar la sorpresa. A la media hora, tras un tiro de esquina de Mora por lado izquierdo, Edson tuvo la oportunidad de abrir la pizarra al recibir una pelota dentro del área totalmente solo, pero increíblemente su remate fue al poste derecho sin que el capitán tricolor pudiera creer su falla.

Para el minuto 40 vino la primera de peligro de los guaraníes cuando Miguel Almirón cobró a pelota parada sacando un potente remate que Malagón rechazó. Casi al final del primer tiempo, El Vasco recibió la tarjeta amarilla por reclamar. De este modo llegó al fin la primera parte.