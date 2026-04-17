Eduardo Camavinga se disculpa con madridistas tras la eliminación en Champions League

El mediocampista francés de 23 años, Eduardo Camavinga, dio la cara después de la eliminación del Real Madrid a manos del Bayern Múnich en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Eduardo Camavinga s'excuse après son expulsion lors de Bayern-Real Madrid en Ligue des champions : « J'assume ma part de responsabilité »

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Asumo mi responsabilidad. Quiero pedir perdón a mis compañeros y a la afición. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre Eduardo Camavinga.

Esto luego de que su expulsión al minuto 86 desencadenara la remontada del conjunto bávaro y terminaran venciendo 6-4 en el marcador global al conjunto merengue.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, el internacional galo tomó su parte de la responsabilidad por el resultado y pidió disculpas a sus compañeros y afición, además, aprovechó para agradecer el apoyo y dar un mensaje de aliento.

Camavinga solo jigó 25 minutos | DeFodi Images/GettyImages

Camavinga entró al partido al minuto 61 y recibió la segunda tarjeta amarilla al minuto 86, por lo que estuvo solamente 25 minutos en el terreno de juego.

¡EL GRAN SEÑALADO!



Aunque Álvaro Arbeloa culpe al árbitro, incluso la afición del Real Madrid parece estar de acuerdo en que fue Eduardo Camavinga el que tiró la eliminatoria por la borda...



El francés entró de cambio al 62' y se fue expulsado por doble amarilla al 86' (la… pic.twitter.com/sI8gT6jnCx — Andre Marín (@andremarinpuig) April 15, 2026

El primer cartón preventivo fue por una sujeción sobre Jamal Musiala y la segunda por retener el balón más de la cuenta tras una falta sobre Harry Kane. Una segunda amarilla y correspondiente expulsión que levantó una polémica arbitral sobre todo para el entorno merengue, pero que más allá de eso dejó a Camavinga resultó el más señalado por la derrota.

🗣️💥 ¡ARBELOA HABLA TRAS LA DERROTA Y LA ELIMINACIÓN EN CHAMPIONS LEAGUE! #UCLxDAZN pic.twitter.com/UxYk0P8fJq — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 15, 2026

El Madrid ganaba en el Allianz Arena antes de la roja al francés y tras quedarse con uno menos, el equipo de Arbeloa acabaría perdiendo el partido y la eliminatoria. Lo que generó reacciones del propio entrenador.

El árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria (...) ¿Se acabó todo con la roja? Es evidente, no se puede expulsar a un jugador por una cosa así, el arbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido Álvaro Arbeloa.

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